Amat, sobre Cornejo: "Me llama la atención que crea que la Cámara no salió a defenderlo"

El mediodía de este miércoles se vio revolucionado luego que el doctor Abel Cornejo anunciara que había presentado su renuncia al Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia, asegurando que los ciclos deben ser a plazo fijo y las instituciones están por encima de los nombres.

Quien habló sobre la renuncia de Cornejo fue el presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat. Es que parte del motivo que habría llevado a Cornejo a su dimisión son las declaraciones que realizó el diputado Gustavo Orozco, con acusaciones graves contra el ministro durante las manifestaciones de la sesión celebrada este martes.

“Esto me sorprende, Cornejo hizo un informe espectacular el martes pasado donde todos los diputados lo aplaudieron, se fue aplaudido; me llama la atención que crea que la Cámara no salió a defenderlo cuando fue aplaudido por 56 diputados, creo que aquí actuó apresuradamente, sin saber cómo es el mecanismo de la Cámara”, reflexionó primeramente Amat por FM Aries.

En este punto recordó que la parte de manifestaciones que se realizaba antes de tratar el acta de labor se pasó para el final y que, cuando ayer se trataron todos los temas en agenda, gran parte de los legisladores se retiraron, solo se anotaron 7 para hablar y uno de ellos fue Orozco. “Lo que viene diciendo es repudiable, seguramente en la próxima sesión todos los diputados se van a anotar para manifestarse, no es que (Cornejo) no haya tenido una defensa, no sabían que iba a aparecer este diputado diciendo las barbaridades que dijo”, repudió.

En cuanto a lo dicho por Orozco, manifestó que de acusarlo debería haber recurrido a la Justicia que es la vía que corresponde pero no en el ámbito Legislativo y menos en la parte de manifestaciones, que solo existe en el ámbito salteño. “Son los riesgos que uno corre en manifestaciones inventadas y que no están dentro del reglamento”, afirmó.

No obstante Amat reafirmó que Cornejo tiene el respaldo del Gobierno por su trayectoria y labor. “Tiene un expreso reconocimiento a su trayectoria, no solo de Diputados sino también del gobernador, no tiene por qué sentirse dolido ni que la Cámara no lo acompaña, las palabras de Orozco le deben haber llegado profundamente para tomar una decisión apresurada”, concluyó.

“Cornejo debería sentarse con el gobernador y saber que tiene el respaldo, esperar hasta el martes para ver el respaldo de la Cámara”