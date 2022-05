Error en la entrega de bebés fallecidos: “Fuimos con un cajoncito y ahora tenemos cenizas”

Dos familias destrozadas por un error humano que podría haber sido evitado, dos familias que mientras atraviesan el duelo por la muerte de sus bebés deben pasar por una situación aún más dolorosa, luego que en la morgue del hospital Público Materno Infantil, le entregaran el cuerpo equivocado.

Al respecto, Rita Juárez, cuñada de la mamá de uno de los bebés, contó al programa radial Agenda Salta que su sobrino nació sin vida el viernes y que se desconocen las causas. “Fuimos a buscar el cuerpito, llegamos a la morgue y nos damos con que nos habían cambiado el bebé. El bebé nuestro se lo habían dado a otra familia. Era una nena, el de nosotros era un varón”, dijo.

La mujer aseguró haber recibido una respuesta realmente indignante por parte del encargado de la morgue y el culpable de lo sucedido. Además, cuestionó que no hayan permitido que el abuelo de la otra bebé haga el reconocimiento.

“Lo único que nos dijo fue me equivoqué, me confundí, no sé cómo solucionarlo. En ningún momento estuvo arrepentido de lo que hizo y le terminó echando la culpa al papá que fue a reconocer el cuerpito de la nena, de haberla reconocido mal. Me dijo que si lo hacíamos echar, no le importaba porque estaba a punto de jubilarse. Yo le dije que ahí no se quedaba, o vas preso, pero no podes trabajar acá más, sabiendo la atrocidad que hiciste”, afirmó.

Asimismo, indicó que su familia no tenía intenciones de cremar al bebé sino que querían darle sepultura en Chicoana, pueblo del que son oriundos. “Fuimos en remis con un cajoncito a buscar a nuestro bebé. Nosotros no lo queríamos en cenizas. Ahora solo tenemos unas cenizas. La otra familia no tiene la culpa, a ellos se lo entregaron mal. El que tiene la culpa es el que estaba haciendo la entrega, como no va a controlar, como no se va a fijar. Es muchísima la diferencia que hay entre una nena y un varón”.

En este sentido, cargó también contra la empresa contratada para la cremación, la que tampoco supo darse cuenta que era el cuerpo equivocado. “Como no se van a fijar cuando lo estaban por cremar. Estaba clarito, no podrían haber hecho eso, son dos familias destruidas, no saben el daño que causaron”, expresó.

Finalmente, contó que primero se comunicó con ellos la abogada del nosocomio y posteriormente el gerente, el doctor Federico Mangione, quien le adelantó que iba a rescindir el contrato con la empresa de la morgue, lo que posteriormente ocurrió. Con la denuncia realizada, ahora únicamente espera que se haga justicia.