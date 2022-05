¡Peligro, financieras truchas en Salta! ¿Cómo evitar caer en sus artimañas?

Durante las últimas semanas han sido noticia las investigaciones que se han llevado a cabo contra financieras ilegales o “truchas”, como ser el caso de ‘Ríos & Asociados’ o ‘Saulo Capital’ las cuales dejaron un tendal de damnificados y la desaparición de cifras millonarias que depositaron sus damnificados bajo promesas que resultaron ser mentiras.

En medio de las investigaciones, las denuncias, las causas y el pesar de los damnificados, surgen unas preguntas en común con el peligro al acecho de estas entidades: ¿cómo evitar caer en sus artimañas? ¿Cómo estar atento a su legalidad? ¿Qué requisitos deben cumplir para que sepa que no estoy ante gente fraudulenta?

Para responder estas interrogantes CNN Salta -94.7 MHZ- se comunicó con el economista Álvaro Pérez, quien despejó las dudas de estos planteamientos indicando a los salteños cómo no ser estafados, no perder el dinero y cómo evitar que estos malhechores se aprovechen de las buenas intenciones.

“Lo que hay que hacer es fijarse que el procesal esté matriculado, hoy la Comisión Nacional de Valores, que es del Banco Central, son los reguladores del sistema de las financieras argentina y del sistema bursátil”, informó primeramente.

A esto sumó que hay que mirar quiénes están dentro de la entidad. “Deben tener una matrícula, un productor de seguros, un contador, te vas a un colegio que los regula, que los ha validado y que tiene la idoneidad necesaria”, apuntó.

Del mismo modo enfatizó que al momento de invertir, no hay que dejarse llevar por las emociones en lo personal, sobre todo “por una ambición desmedida que te lleve a tomar decisiones fuera de toda lógica”, advirtió.

Por último sentenció que “en el mundo del dinero no hay alquimia, una financiera a la que le das tu plata no puede pagarte una tasa del 30%”, ejemplificó, respecto a que estas entidades no pueden prometer grandes sumas de reintegro o ganancias.