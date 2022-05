Dos policías complicaron la situación del acusado de atropellar y matar a una atleta en Orán

La muerte de la reconocida deportista oranense Virginia Peronja, continúa siendo investigada por la Justicia en vías de poder elevar la causa a juicio antes de que termine este 2022. Jornadas atrás, la fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, Claudia Carreras, amplió la acusación contra Mauricio Zambrano.

El hombre, de 27 años, que había sido señalado por cometer homicidio culposo, ahora es acusado del del delito de homicidio doloso agravado por la conducción imprudente y de un vehículo y por tener el nivel de alcoholemia en sangre superior al permitido.

En diálogo con InformateSalta, el abogado que representa a la familia de la joven, Rodrigo Anachuri Lazo, expresó que lograron el cambio de calificación gracias a nuevos testimonios y elementos que se aportaron a la causa.

“En principio cuando recién ocurrió el accidente se lo había caratulado provisoriamente como homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y consumo de bebidas alcohólicas, esa calificación provisoria se puede cambiar mientras la investigación está en preparatoria. En este caso así fue”, comentó el abogado.

Según indicó Anachuri Lazo, hubo dos policías que manejaban detrás del acusado y que advirtieron el estado de ebriedad del conductor por su inestabilidad al volante. “Comenzaron a hacerle juego de luces para que frene, a lo que Zambrano decidió continuar con su conducta imprudente. Ahí es donde entendemos que no estamos ante una conducta culposa sino dolosa”.

“Considero que una persona que maneja en estado de ebriedad y que es avisada por la policía puede imaginarse el desenlace catastrófico que podría significar seguir con su actuar”, agregó el abogado.

“Pudimos probar esto en el expediente con testimonios y se logró el cambio de caratula a homicidio simple, que tiene una pena de 8 a 25 años de prisión”

Más allá de los elementos probatorios que ya están incluidos en la causa, Anachuri Lazo indica que aún resta una reconstrucción digital a cargo del CIF. “Es una prueba elemental que recrea la mecánica del accidente”, explica el abogado.

En materia de pena, el abogado de la familia de Virginia Peronja indicó que no irán por la mínima, aunque reconocen que tampoco será sencillo lograr la pena máxima.

“Los jueces deben evaluar. Entiendo que la pena no será la mínima porque él en cualquier momento pudo cesar de su accionar, las expectativas tampoco son muy altas porque no tiene antecedentes; pero otro agravante a la hora de medir la culpabilidad es que Zambrano no era una persona cualquiera, sino una persona que tuvo instrucción policial, que estuvo en la escuela de gendarmería, y que conoce bien la ley. Él sabía cuáles eran las consecuencias”, lanzó el Dr. Anachuri.

Para finalizar, enfatizó que la familia se encuentra haciendo el duelo y que el cambio de carátula fue un motivo de alegría. “La noticia fue tomada con alegría porque lo único que busca la familia es que se haga justicia”, finaliza.