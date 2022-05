Salta no se olvida y homenajeará a los héroes de Manchalá

Hoy se cumplen 47 años de la batalla de Manchalá, pero en lugar de convertirse en una fecha de honra y orgullo para los salteños el día se ha visto opacado por ideologías políticas según comentó Andrés Suriani, Presidente de la Comisión Permanente de Homenaje a los Héroes de Manchalá. De todas formas, invitó a los salteños a sumarse al homenaje que se realizará a las 11:30 en la Avenida Arenales y Siria, “fuera del monumento y atrás del alambrado honraremos a nuestros soldados”.

“Para mí fue una fecha histórica, el 30 de noviembre del 2016 por 13 votos a 3 con los bloques casi mayoritarios el pueblo de Salta reivindicó esta gesta que vivieron una veintena de soldados un 28 de mayo de 1975 en un gobierno constitucional”, comentó Suriani que en ese momento era concejal de la Ciudad de Salta.

Consultado por InformateSalta brindó detalles de cómo fue la batalla de Manchalá: Los soldados salteños “fueron atacados por un centenar de subversivos del Ejército Revolucionario del Pueblo”, que tenían la intención de tomar el pueblo de Famaillá. Cuando pasaron por Manchalá, que está a 8 km, estos soldados salteños estaban pintando la escuelita del paraje y se produjo un combate que duró aproximadamente 5 horas.

Había a pocos kilómetros otra escuela que se llama Balderrama y por medio de los cañaverales y por la escucha de los tiros, varios soldados fueron para darle ayuda a sus compañeros. “Hubo cinco soldados salteños heridos, del lado subversivo quedó un muerto” y los demás se disiparon porque creían que venía el Ejército. Iba bajando el sol y por el camino de tierra que une a Manchalá con Famaillá veían un camión que creían era del Ejército, pero era el que les traía la merienda.

“Dejaron muchos pertrechos y todo el plan táctico que tenían para matar a la oficialidad de Famaillá. Tenían la idea de, con ayuda internacional, montar un enclave cubano en suelo argentino”, aseguró Suriani.

“Esta ordenanza (la aprobada en 2016) se dio de baja la que por instancias de un concejal de la izquierda como era Martín Ávila, había logrado que en plena época kirchnerista se buscaba demoler la historia del peronismo, porque fue en un gobierno peronista”, comentó muy crítico sobre lo que en su momento significó la destrucción del monumento.

“En 2013 cuando demuelen el monumento, estaba como comandante en Salta el General Rodríguez y a instancias del kirchnerismo demolieron la memoria de estos soldados. En el 2016 logramos entregarle al Ejército Argentino esta ordenanza que no solo los revindica como héroes de Salta, sino que les entrega este monumento”, continuó en la misma línea.





Más tarde detalló: “A partir de esa fecha mientras estuvo de comandante el Coronel Mayor Juan Manuel Pulleiro y después el Coronel Mayor Castelli, siempre se pudo conmemorar y celebrar esta fecha dentro del cuartel con desfile militar, con invitación de las fuerzas históricas”.





"El Ejército Argentino no es capaz ni siquiera de defender la historia"

La polémica se genera cuando, el Presidente de la Comisión de Homenaje a los Héroes de Manchalá detalla: “Estos últimos dos años por la pandemia uno podría entender que no se conmemoraba dentro del cuartel, lo hicimos siempre afuera. Este año, llama la atención, he dejado una nota dirigida al Comandante Javier Palazón, el Centro de Estudios Salta tuvo la respuesta que por indicación verbal del Ministro de Defensa Jorge Taiana no se haga ningún festejo de Manchalá”.

“Inferimos que lamentablemente, así como el nuevo jefe del Ejército para quedar bien con el kirchnerismo cambia nuestro lenguaje. El nuevo comandante en Salta ante el temor de ser reprendido por las autoridades del Ministerio de Defensa, no se anima a honrar a sus soldados, a su historia, ante el temor de que alguien le diga ‘¿señor qué está haciendo?’”.

“Hasta dónde puede llegar la obsecuencia de un jefe del Ejército que quiere quedar bien con el progresismo que impera en estos tiempos. Ya llegamos a ese nivel de obsecuencia, dónde el Ejército Argentino no es capaz ni siquiera de defender la historia en un acto en el que no seremos más de 100 personas. Sin embargo, ante la duda de que a un ex militante montonero como lo era Taiana le genere algún problema”, finalizó.