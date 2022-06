Para David, el desarrollo de Vaca Muerta podría solucionar a futuro la escasez de gasoil

El faltante de gasoil se agrava cada vez más en Argentina y Salta se encuentra en una de las zonas más afectadas por la situación. Al respecto, el ex legislador Javier David aseguró que el país tiene la posibilidad de revertir la escasez a futuro a través del desarrollo de Vaca Muerta.

En diálogo con CNN Salta 94.7, aseguró que hay dos cuestiones principales sobre este tema. “La primera es esta injusticia que yo vengo denunciando desde hace muchísimos años, que tenemos en el interior del país, en donde no solo pagamos el combustible más caro, sino que cuando tenemos problemas de abastecimiento en la Argentina, los primeros que lo sufrimos somos los que estamos más alejados”, dijo.

En este sentido, cuestionó que la provincia tenga que atravesar por el faltante cuando es una provincia históricamente productora. “Tenemos esta escasez producto de una falta de políticas públicas claras, no de ahora, no de hace 4 años, sino desde hace muchísimos años, que impiden que la Argentina sea un país que tenga claro en cada acceso al invierno como va a poder distribuir y llegar con los combustibles. Este es uno de los grandes temas y desafíos que tiene Argentina a futuro”, expresó.

Sobre este punto, consideró que Vaca Muerta podría ayudar para evitar que la situación se repita. “Argentina tiene la posibilidad, sobre todo a través de lo que es el desarrollo de Vaca Muerta, de que si se hacen las cosas bien, en algunos años más, debiera poder tener solucionado un esquema de combustible, que no digo que no deba importar pero un esquema en donde tengamos la previsibilidad necesaria de saber que a mitad de año no vamos a andar en esta situación”, manifestó.