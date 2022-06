El chozno de Güemes apuntó contra Baby Etchecopar por sus "infamias" al prócer

Por estos días el conductor de TV porteño “Baby” Etchecopar generó polémica en Salta al hablar del General Martín Miguel de Güemes de forma crítica e irrespetuosa. “Nunca murió Güemes de un tiro pegado por un realista, me dijo un historiador salteño fue un tiro en el culo, pegado por un marido que se le gangrenó”, aseveró por televisión nacional.

En medio de todos los repudios que se suscitaron contra él, quien se manifestó al respecto fue Martín Miguel Güemes Arruabarrena, chozno y descendiente directo del prócer argentino quien lamentó que se reproduzcan este tipo de comentarios decadentes que dividen a los argentinos.

“Esta infamia, no es la primera vez que se vierte”, reflexionó en un posteo que hizo en la red social Facebook, recordando que años atrás la bagualera Mariana Carrizo también hizo declaraciones similares en Buenos Aires.

“Alguna vez, explicando porque no fue así que murió Güemes, alguien me dijo: “No tiene nada de malo que hubiera sido así, no borra todo lo que él hizo por la Patria"; le contesté (que) si hubiera sido así, no, pero es que no fue así, que se trata de una comidilla maligna nacida cuando se levantó el monumento al prócer”, en la década de 1920, inaugurándose el 20 de febrero de 1931, sumó el chozno.

“Güemes murió por bala realista, a consecuencia de un operativo comando al mando del Barbarucho Váldez, que penetró en la noche en Salta”

El descendiente del general repasó que el ataque al General Güemes fue planificado en complicidad con integrantes criollos y godos afincados en Salta, perjudicados por la guerra gaucha. “Por supuesto, que de esto no le hablaron, ni escuchó nunca Baby Etchecopart, que sin responsabilidad periodística, sin cotejar la fuente de la información, embretado en un bando de la grieta política y social que nos separa a los argentinos, tratando de llevar agua para su molino, embarró la cancha de la opinión pública”, apuntó el chozno.

“Es tan mediocre, tan decadente, el medio cultural que lo sostiene, que no tiene problemas en atacar a un General de la Nación (…).Qué lástima que argentinos de bien, escuchen estos periodistas, que medios de comunicación les permitan estas manifestaciones, que empresas sostengan estos programas, que políticos de la oposición no le pararan el carro de los infundios”, concluyó su postura.