"Sale fuego del caño de escape", la nueva modalidad de robo en Salta

“Nunca había escuchado esta modalidad, por eso la cuento, para que no le pase a nadie más”, empieza el relato de Sofía Nani, una joven salteña víctima de un robo a plena luz del día en el macrocentro salteño.

Todo ocurrió el viernes 17 de junio, feriado en Salta, a las 11:40 en calle Urquiza, antes de llegar al Paseo de los Poetas. Sofía iba en su camioneta rumbo a abrir su local comercial cuando de pronto sintió un golpe en la parte trasera de su vehículo.

“Miro por el retrovisor y había un chico diciéndome que pare, y yo pensé que se había golpeado. Bajé la ventanilla, le pregunté qué pasaba y me decía desesperado que salía fuego del caño de escape”, empezó su relato.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de InformateSalta (@informatesalta.com.ar)

Contó que justo el día anterior la habían chocado, por lo que creyó que tenía algo que ver con esto y bajó de la camioneta para ver qué pasaba. “Me agacho, me fijo, no había nada, y cuando me levanté se acercó otro chico y me dijo “mirá, ahí está saliendo fuego”, me vuelvo a agachar y no había nada”, sigue.

Después de esto, se levantó y le dijo al chico que no había nada y que ella pensaba que era producto del choque, a lo que el muchacho empieza a hacerle preguntas respecto a cómo había sido el choque, y mientras ella le respondía, se acercó otra chica a preguntarle por una estética.

“En eso yo dije wow, de repente todos me querían hablar, entonces me subo a la camioneta y mi celular no estaba, tampoco mi mochila. Ahí me di cuenta que me habían robado”, contó en su video de Tiktok que se hizo viral.

Después de eso salió corriendo pidiendo ayuda, una señora llamó a la Policía, pero ya no había nadie. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona, hizo la denuncia correspondiente pero no logró localizar su celular ni recuperar sus pertenencias.