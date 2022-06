En el Concejo "duerme" un proyecto para revisar el contrato con LUSAL

Muchas veces se ha hablado de las prestaciones que realiza la empresa LUSAL en la ciudad de Salta, como así las atenciones a los vecinos como a sus necesidades o requerimientos, el cuestionamiento sobre si sus respuestas están a la altura de las circunstancias como así si es necesario pagar un contrato tan costoso para el alumbrado público.

En ese contexto el concejal José Gauffin dio a conocer que presentó un proyecto de su autoría en el Concejo Deliberante capitalino donde pide la revisión profunda y detalla de dicho contrato, pero que el mismo 'duerme' hace más de un año sin poder conseguir el acompañamiento de sus pares.

Así lo señaló el edil en diálogo con FM Pacífico donde compartió más detalles de esta situación: “Yo tengo presentado desde hace un año, más de un año, un proyecto de resolución para crear una comisión para el análisis del contrato de LUSAL”, explicó primeramente.

No obstante y si bien hizo las presentaciones pertinentes, comentó que no ha podido lograr que el mismo sea considerado. “No he logrado que avance en el Concejo anterior, que avance en la Comisión de Servicios Públicos, no he logrado un análisis ni un dictamen, no he conseguido más que una reunión para un tema que debemos profundizar”, espetó.

Ya sobre el contrato de LUSAL, Gauffin lo calificó como uno de esos acuerdo ‘largos’, que son “totalmente inapropiados para el municipio y son difíciles, necesita una revisión periódica, una revisión de la formulita de cómo nos siguen cobrando de más”, espetó al respecto.

“Hay que revisarlo, hay que discutirlo detalladamente”

Dicho esto el edil no solo apuntó a lo económico sino también a lo ambiental, más precisamente a la sustentabilidad de la luz y la contaminación que genera. “Hay que mantener una iluminación adecuada, también tenemos que adecuarnos a un sistema mucho más sustentable para los grandes consumos”, agregó para concluir.