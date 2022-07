Chicanas en Diputados: Fiore criticó a Sáenz, Hucena se enojó con Fiore y se dieron con todo

Ayer hubo otro fuerte cruce político en la sesión de la Cámara de Diputados entre miembros del oficialismo y la oposición. Esta vez fueron las legisladoras Patricia Hucena (PJ) y Cristina Fiore (PRS) quienes cruzaron algunas palabras cargadas de tono.

Fiore dio un discurso diciendo que “le llamó la atención que en la convocatoria del gobernador Gustavo Sáenz para suscribir a legisladores e intendentes al Plan Federal de los salteños, solo haya invitado a aquellos afines a su postura política". Aseguró que a su bloque no los llamaron y tampoco a los otros opositores.

Con estos dichos y algunos más, Fiore cuestionó la gestión de Sáenz, habló sobre la situación en el norte salteño, hizo un repaso por la situación económica de la provincia y expresó su malestar por las recurrentes quejas de sus pares oficialistas.

Apenas terminaron las palabras de la integrante del Partido Renovador de Salta, Patricia Hucena pidió la palabra y salió al cruce. “Pareciera que no se miran al espejo y que no tienen responsabilidad hacia lo que aconteció en nuestra provincia y que nos aqueja hace mucho tiempo”, empezó su discurso.

“Me hubiera gustado escuchar hablar de federalismo allá cuando tenían la posibilidad de representarnos. Hoy también la tienen, pero cuando llegan a una banca /En el Cnogreso de la Nación) no representan los intereses de los salteños, sino representó intereses particulares o partidarios”, siguió.







Sobre que no convocaron a Fiore, Hucena fue contundente y dijo “puede ser que no la hayan invitado, diputada, porque usted no aporta desde la crítica algo constructivo”. Indicó que ella apoyó que la convoquen pero sintió una desilusión tremenda, y la invitó a que se sume y firme el documento.

"Yo me llevé una decepción con su gestión como senadora a pesar de que la apoyé para que llegue, no habló nunca, ni hizo leyes a favor de los salteños"

Ejemplificó que durante su mandato en el Congreso solamente en el sur tenían subsidios a las tarifas de luz y gas y había mucha desigualdad con el norte. "Algunas llegan a la Cámara de Diputados se sacuden el saco y se olvidaron de todo lo que pasó", dijo para cerrar.