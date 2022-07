Jubilados contra el PAMI: "Los funcionarios no se hacen responsables"

Durante el programa Informate en la Noche transmitido por la pantalla de MultivisiónFederal, con la conducción de José Zambrano y Rebeca Aldunate, se planteó un tema que en los últimos días mantuvo en velo a los salteños: ¿Qué ocurre con la atención del PAMI?, es por esto que Rodolfo Burgos, representante de Agrupación de Plenario de Trabajadores Jubilados, comentó la situación que atraviesan.

"Hicimos una manifestación convocando a todos los jubilados, los de Jujuy también se van a manifestar. Es interesante, este es un método histórico de los trabajadores, muchos critican diciendo que somos piqueteros, pero no es así porque ellos nos llevan a esta situación", comenzó explicando.

"En noviembre hubo un fallo que le dijo al PAMI que resuelva la situación de todos los jubilados. Como el PAMI apeló la situación llevó a una indignación, lógicamente", continuó Burgos quien desde su espacio forman parte del Polo Obrero.

Consultado sobre el reclamo, respondió: "El día que tuvimos esta actividad en el PAMI el reclamo era mayormente que no hay atención, en Yrigoyen no hay atención del PAMI. Cosas que ocurren no solamente ahí, sino aquí en la capital, muchas compañeras se acercaron y tomaron el micrófono especificando cual es la situación que tenían".

"De las 3 farmacias que hay en Yrigoyen, ninguna tiene convenio con el PAMI y las clínicas tampoco, eso es lo que denunciaron los compañeros"

Burgos aseguró que la situación se debe a que "el FMI le esta pidiendo al gobierno una reducción del gasto. Los funcionarios no se hacen responsables", y agregó: "Hay 5 millones de jubilados que están en la indigencia y 7 millones y medio que están en la pobreza".