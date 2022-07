Polémica por el Trichaco: "No necesitamos festivales sino políticas de Estado"

Durante la jornada del lunes se conoció la denuncia de Abel Mendoza quien es originario del pueblo wichi sobre el profesor y empleado del Ministerio de Educación de la Provincia, Omar "Bigote" Cuellar, quien había realizado publicaciones en su estado de WhatsApp invitando al Trichaco utilizando imágenes de mujeres originarios exhibiendo sus partes íntimas.

En una entrevista que brindó a diario El Tribuno Mendoza contó "Yo lo conocí personalmente a este hombre el año pasado cuando fui a realizar un trámite en el Ministerio de Educación de la Provincia y me atendió él. Estaba en la oficina del coordinador general del Ministerio de Educación de la provincia. Cuéllar me atendió cuando fui a plantear un tema y de ahí me quedó su contacto telefónico. El jueves, mirando sus estados de Whats App, veo que había publicado esas fotos, que ya todos han visto, hablando del Trichaco y mostrando esas chicas originarias"

Ante esto recuerda que "Inmediatamente que vi esas imágenes y lo que él decía del festival, yo subí a la página de la UACOP (Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo) mi repudio total a lo que estaba publicando, por lo ofensivo que significa para las comunidades a las que yo represento.

Teniendo las capturas de las imágenes decidió además compartir con el Foro de Mujeres de la Provincia de Salta, donde está la señora Petrona Cari. "Luego de eso hice la denuncia penal, que ahora la tiene el fiscal Armando Cazón", dijo.

"No queremos que este tema, después que deje de ser noticia en la prensa, pase al olvido. No nos vamos a olvidar de esto que sucedió y vamos a ir a donde tengamos que hacerlo. Queremos que por primera vez haya un fallo porque eso sería justicia".

En cuanto a los beneficios que se supone deja este festival u otro evento que se realice en la zona dijo "Esos festivales son auspiciados, son sponsoreados por los gobiernos y por personas privadas, pero a nosotros no nos llega prácticamente nada en cuanto a beneficios".

Sostuvo que todos esto que ocurre en su comunidad no hace más que demostrar la falta de interés real sobre la situación crítica que viven las comunidades originarias.

"Ni a los que vienen como público, ni a los artistas, ni a los que lucran les importa que esta región, como es el Chaco salteño, está en una crisis social y alimentaria desde hace muchos años y que si siguen así van a extinguir a los animales del monte chaqueño" insistió.

"Nosotros necesitamos en estas comunidades no son festivales, sino políticas de Estado. Acá necesitamos agua para las comunidades y por eso hemos presentado los proyectos; hemos pedido viviendas dignas y que en los puestos sanitarios hayan agentes que trabajen y medicamentos".

Además se refirió al “chineo” y a la caza desmedida. "La mujer originaria es muy tímida y no se anima a denunciar al criollo, pero sigue pasando. Nosotros habitamos una región que ha sufrido muchísimo el impacto ambiental y cuando viene tanta gente, el daño que nos dejan es cada vez mayor. En esos días de festival los criollos salen a cazar por diversión y cuando se van nos dejan prácticamente sin los animales del monte que son nuestro alimento", sostuvo.

"Nos sentimos usados por los políticos y por los que vienen a lucrar en nuestro nombre. Están violentando nuestros derechos como pueblos indígenas"

Docente imputado

En la jornada del lunes, Omar Cuellar, reconoció haber realizado las publicaciones y que no pensó el daño que causaría. Ante esto el Fiscal Cazón lo imputó por difusión y publicación de exhibiciones obscenas a la figura de la mujer originaria.