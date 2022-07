Caso Zaira: La pequeña estaría pronta a recibir el alta médico

Fue a mediados de mayo cuando la comunidad salteña se conmocionaba con la historia de Zaira, una joven de 12 años quien vivía postrada en una cama y en condiciones totalmente insalubres, cuya difusión de las fotos de su realidad llevaron a que fuera derivada desde Embarcación hasta Salta Capital para su tratamiento en el hospital Materno Infantil.

En medio de las repercusiones sobre su tratamiento, la vulnerabilidad en la que se encuentra su familia, entre otras noticias, ahora parece llegar una buena noticia y es que Zaira estaría pronta a volver a su casa tras varios meses de atención en el nosocomio capitalino.

Juan Rodríguez, creador de la fundación "Un tatuaje por una sonrisa", la cual buscó juntar fondos para colaborar con la familia de Zaira, fue quien comunicó la novedad por las redes sociales, junto a una foto de la niña en su cama del Materno Infantil.

“Me acaba de enviar esta foto don Aurelio -abuelito de Zaira- para decirme que a Zaira le han dado el alta! Sólo tienen que esperar que les den el traslado”, comentó Rodríguez en su perfil de Facebook donde agregó: “Aparentemente está todo encaminado para que Zairita y Aurelio vuelvan a su casa con su familia en estos próximos días”.

Con este anuncio InformateSalta consultó al hospital Materno Infantil sobre la evolución de la niña como así si ha recibido el alta. No obstante desde el área de prensa del nosocomio dijeron que aún falta para esta instancia, pero no faltaría mucho. “Estamos preparándola para que pueda irse, no está todavía” en condiciones para hacerlo, dijeron a este medio.

Cabe recordar que, en vista a la recuperación que necesita la pequeña y el espacio acorde para progresar, a fines de junio el Gobierno de Salta anunció junto al Instituto Provincial de la Vivienda cómo sería la casa que se construirá para la niña, que tendrá 61 m2 con tres dormitorios, baño, cocina - galería y lavadero, con todos los espacios adaptados.