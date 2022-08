Suba del boleto en Tartagal: "Si no se aumentaba la tarifa, no iba a poder seguir funcionando"

A partir del lunes, el servicio urbano de colectivos en Tartagal sale $90. Hasta el domingo 30 de julio, su valor era de $70. Eso fue establecido por la ordenanza municipal Nº 2946/22 luego de que el tema del aumento sea tratado y aprobado en el Concejo Deliberante en febrero de este año.

Lo cierto es que, durante estos días, muchos tartagalenses manifestaron que es un gran golpe económico para todos los vecinos, uno más de los tantos que se dieron durante estas últimas semanas de inestabilidad e hiperinflación. Por este tema, habló con Radio CNN Salta 94.7 MHZ el intendente de Tartagal, Mario Mimessi y explicó el por qué del aumento.

Para iniciar, indicó que la situación en su municipio es muy distinta a la que se vive en la capital salteña o en otras provincias. “Vemos desigualdad en la distribución de los subsidios. Lejos de querer atacar el bolsillo de la población, esto es para garantizar el servicio de transporte público y que siga funcionando”, dijo.

"La diferencia en los precios del boleto está en los subsidios que se reciben. Acá prácticamente el 80% de los boletos son subsidiados, son los estudiantes, jubilados, discapacitados y otros que no pagan el boleto. Si no se aumentaba la tarifa, las empresas no iban a poder seguir funcionando", explicó.

Para finalizar, hizo hincapié en la realidad de Tartagal: “Estamos más cerca de tomar medidas tendientes a garantizar el transporte público en Tartagal que de avanzar en la modernización de los colectivos y buscar que tengan WiFi".