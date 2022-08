Piden justicia por una joven que murió tras ser atropellada: “Que el asesino vaya preso”

Este viernes 5 de agosto comienza el juicio por la muerte de Karina Flores, una joven de 24 años que murió luego de ser atropellada por un hombre en estado de ebriedad en el barrio Virgen de Urkupiña, en agosto de 2020.

Previo al inicio de las audiencias, sus familiares se manifestaron en la Plaza 9 de Julio para pedir justicia nuevamente. Patricia, su madre, sumamente conmovida recordó a InformateSalta cómo fue el fatídico momento y cuestionó que el conductor de la camioneta haya sido beneficiado con prisión domiciliaria.

“Mi hija salió a comprar pan, vino ese asesino al volante, que iba en estado de ebriedad, con una velocidad muy fuerte, no respetó la rotonda, la atropelló y se incrustó en una casa. Tras eso, mi hija camino al hospital falleció. Él está en prisión domiciliaria, tranquilo y mintió con la edad porque decía que tenía 72 años cuando tenía 49 años. Me enteré que anda suelto, tranquilo”, dijo.

En este sentido, contó que quisieron sobornarla con la mitad del dinero de lo que vale el vehículo que terminó estrellado con una plata para evitar el juicio oral y público, a lo que ella no accedió.

“Quiero que todo Salta y el país conozca a ese asesino, que vino a destruirnos la vida. Yo pido justicia, que vaya preso por lo que le hizo a mi hija, le arrebató la vida, era mamá de 2 nenas que tenían 4 y 6 añitos y yo me hizo cargo desde el momento. Pido que no le den prisión domiciliaria, que vaya preso. Mintió que era una persona de riesgo para que no lleven a la Alcaidía, y si era una persona de riesgo, porque andaba tomando en plena pandemia. El que mata a los sueños, merece una condena”, expresó.