Desde el PRO criticaron el adelanto de los comicios y que no haya PASO

Ahora sí: la política salteña pone primera y toma el camino rumbo a la contienda electoral del 2023, al confirmarse que será el 16 de abril cuando los ciudadanos se encuentren con las urnas en los comicios generales provinciales, descartándose la realización de las PASO.

Al respecto de dicha confirmación InformateSalta se comunicó con Virginia Cornejo, diputada nacional e integrante de Juntos por el Cambio en la provincia donde se mostró crítica con el adelantamiento de las fechas de los comicios, como así que no se concreten las Primarias Abiertas y Obligatorias.

“Como política, me da fastidio este juego donde someten intereses partidarios desde el sector gobernante, ¿por qué juego? Estuvieron diciendo que se modifique la ley, que sí, que no… y esto no hace bien a la transparencia electoral”, reflexionó primeramente Cornejo.

Manteniendo el hilo de su postura, recalcó que “se debe dejar de jugar con las elecciones y las leyes, decían de gastar menos dinero, podrían unificar con las nacionales y gastar la mitad, si queremos economizar –cosa que todos estamos de acuerdo – unifiquemos las elecciones”, aseveró la legisladora nacional.

Aquí lamentó que, de no concretarse las PASO, la definición no haya surgido desde un debate legislativo. “Para que no haya (Primarias) se modifican las leyes, esto debe pasar por la Legislatura y no pasó, ¿qué logran con esto? Que el ciudadano esté más disconforme con la política, se perjudica al sistema”, planteó la integrante de JxC en Salta.

Consultada sobre si este adelantamiento de las elecciones en la provincia también apura a su espacio a trabajar de cara a las urnas, Cornejo reconoció que deberán comenzar con las tratativas de rigor. “Sin duda lo haremos y ojalá podamos darle la mejor opción a Salta, que es una provincia que se merece lo mejor, ¿qué le falta a Salta? Ser bien gobernada” y en esa línea buscarán ofrecer un candidato, concluyó en su diálogo con nuestro medio.