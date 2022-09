Nanni rechazó el Consenso Fiscal y criticó el Presupuesto: “Es ajuste e impuestazo”

Mientras los salteños renovaban su pacto de fidelidad en el Milagro 2022, en el Congreso de la Nación su Cámara Baja convertía en ley el proyecto el Consenso Fiscal firmado entre el Poder Ejecutivo Nacional y 21 provincias, con 136 votos a favor.

Uno de los votos en contra fue el del diputado nacional por Salta, Miguel Nanni, quien argumentó su postura respecto a la ahora ley que permitirá prorrogar y subir impuestos, en lugar de bajarlos, como así que un acuerdo de este índole debe apuntar a un camino progresivo.

Así lo señaló en diálogo con InformateSalta. “Voté en contra porque el Consenso implica la posibilidad de prorrogar impuestos que tienen que bajar, no subir, implica la posibilidad de que haya gobernadores que puedan subir los impuestos, no bajarlos”, comenzó su defensa a la que agregó: “Un Consenso tiene que ser un acuerdo para que las provincias y Nación entren en un camino progresivo de bajar impuestos, no subirlos”.

Al tiempo tiempo recalcó que actualmente hay un Estado que tildó de “ineficiente” en el país, con récord de gasto público, de operarios sociales, que sumó 135.000 empleados nuevos. “Tenemos un Estado que gasta mucho y aún así la pobreza está desbordada, funciona mal, se gasta mucho y se gasta mal”, sentenció en su mirada.

“Este Consenso no tiene una autocrítica de lo mal que gasta el Estado, por eso nosotros votamos en contra”

Dicho esto Nanni también se permitió criticar que el Gobierno no tomó “ni una sola medida” para mermar los índices de inflación, el más reciente del 7% correspondiente a agosto. “Eso no va a bajar por arte de magia, el gobierno no hace nada, al contrario, la alienta que suba, es el impuesto más caro que tenemos”, espetó a la espera que llegue el proyecto del presupuesto nacional 2023.

En este punto dijo que, para el mismo, tanto el superministro de Economía Sergio Massa, como así el Gobierno, deberán ser sensatos. “Las únicas políticas que tienen bajo la manga son el ajuste y el impuestazo, a mil días se endeudó a 100 millones de dólares y no tomaron una sola medida a bajar la inflación”, repitió su crítica.

“En vez de subir la presión tributaria, debería subir la actividad económica privada, que tengan menos presión tributaria, que puedan producir más, ese es el camino”