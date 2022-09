¿Se viene un nuevo aumento docente?: “No vamos a cerrar por debajo de la inflación”

El pasado jueves por la mañana se acordó la paritaria nacional docente: habrá un aumento salarial en tres tramos que totaliza un 82% de suba en diciembre y de ese modo, el salario mínimo inicial de los maestros será de 77.137 pesos a fin de año.

Sobre esto, Fernando Mazzone, reciente vocal de CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina), habló por InformateSalta y explicó que el acuerdo estaba pautado y al concluir esta paritaria, la semana que viene tendrán la mesa de revisión.

“Cerramos con números 2 puntos por arriba de lo que habíamos acordado en Salta. De todas formas, tenemos que hacer una revisión de cómo vamos con los números y acordar en nuestra provincia”, dijo.

En este sentido, aseguró que la paritaria nacional lo que marca es un piso, y no el techo, pero lo que más me preocupa ahora es el impuesto a las ganancias. “Cada vez más docentes entran en esto y no puede ser que hayan cobrado menos en agosto que en julio porque el impuesto les saca dinero”, agregó.

“No puede ser que en un país con inflación uno logre acuerdos salariales para los trabajadores, y cobren menos el mes siguiente que el anterior. No tenemos cerradas las paritarias, tenemos otra mesa de revisión noviembre. Hay un sector que se perjudica si no vemos urgente el tema del ingreso a las ganancias”, insistió.

Desde SITEPSA, pedirán un aumento anual cercano al 100%

Victoria Cervera, secretaria de Sitepsa, indicó por nuestro medio que el 82% queda muy por debajo de las expectativas que hay en la región. “Ellos siempre se cuelgan de lo que dicen los demás, yo planteé a principio de año que la inflación de este año iba a ser de 3 cifras y me dijeron que estaba hablando pavadas”, dijo Mazzone al respecto.

“Puedo asegurarles que bajo ningún punto de vista vamos a cerrar por debajo de la inflación”

“Proyectar algo a fin de año, teniendo en noviembre otra mesa de negociación, no es correcto. Creo que hay que atacar y ver lo urgente que es el ahora, no es que hoy se termina el mundo o se cierran las paritarias”, agregó.

Por último, informó que durante la jornada de hoy confirmarán la reunión que mantendrán mañana.