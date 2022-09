“Cómo país no cambiamos más”, la cruda mirada del futuro económico de Argentina

En un medio de un proceso inflacionario que amenaza al país, pero que golpea especialmente a los sectores de bajos recursos, el economista Álvaro Pérez dio en diálogo con InformateSalta una mirada muy crítica de la situación y anticipó un futuro desalentador.

“¿Argentina puede salir campeón del Mundo con el mejor jugador del mundo y con los otros 10 jugadores más caros del mundo?, ya vimos que no salimos campeones”, comenzó diciendo para trazar un paralelismo con el fútbol, “si vienen con el mejor plan del mundo no lo van a lograr porque un partido político en Argentina no puede, por más plan”.

Lo que es necesario es “que toda la sociedad argentina se involucre; partido gobernante, oposición, sindicalistas, empresariados, sociedad civil, jubilados, todos juntos en una sola idea. Solos no pueden, ni macrismo ni peronismo”.

Continuando con las referencias al mundo deportivo dijo: “Tráelo a Guardiola que maneje la economía, tráela a Angela Merkel, no pueden porque nuestro problema está inserto en cada accionar, en cada papel que la administración pública firma o cada vez que un empleado piensa su relación con el empleador o con una empresa”.

Es por esto que, “no cambiamos más, no soy optimista. Cómo país en términos agregados no cambiamos más, que a vos te vaya bien, que a tus amigos o a tu familia le vaya bien es otra cosa, Argentina está llena de oportunidades como cualquier país del mundo. Hasta en Venezuela hay personas que pueden pagar escuelas privadas”.

Según Pérez es necesario realizar un ajuste económico, pero esto es negativo en términos electorales. “Lo siento mucho porque se que pianta votos y que no es coherente con ganar elecciones. No ganas elecciones cuando le decís la verdad a la gente, lo triste es que alguna vez nos tienen que decir la verdad”, finalizó.