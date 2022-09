Ayudemos a que dos comedores reabran sus puertas, asisten más más de 700 personas

Los comedores comunitarios como así cualquier otra forma de asistencia en barrios de la periferia y del interior provincial son una caricia al alma para muchas familias que la pasan mal. Sin trabajo o un sueldo fijo el llevar un plato de comida a casa en un marco económico crítico se hace imposible en nuestro país.

La Poderosa, es una organización social que trabaja en Salta buscando llevar a la gente una ayuda puntual y concreta, poder comer pero esta misión se hace cada vez más difícil y es así que los comedores tanto de zona Sur en B° Virgen de Urkupiña, como de zona Norte en B° Balneario, dejaron hace un mes de brindar el almuerzo para más de 700 personas y solo brindan merienda.

Su referente Daniela Rodas, indicó que en el espacio del Balneario se asiste a familias de los barrios aledaños como Patricia Heitman, 17 de Octubre, Ciudad del Milagro, Juan Manuel de Rosas, 15 de Septiembre y Tradición. Mientras que en el espacio de la zona sur se asiste a personas de los barrios cercanos al vertedero San Javier.

El motivo de la suspensión de lo que es el almuerzo es porque solo reciben mercadería del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, cada 3 meses, pero que consiste en “yerba, puré de tomate, fideos, arroz y arvejas deshidratadas” y que en los últimos dos envíos dejaron de recibir harina, aceite y azúcar. Asegurando que no reciben nada desde el Municipio Capital ni del gobierno Provincial, a pesar de las gestiones realizadas.

La mujer asegura que hicieron de todo dentro de la barriada para no cerrar pero fue inevitable. “Hace un mes que cerramos el comedor. Estuvimos trabajando para no cerrarlos, haciendo rifas, lotas, pidiendo a los negocios de los barrios que también están pasando por una situación mala. Ya no podemos más, por eso cerramos el comedor”.

Contención, capacitación y apoyo

El centro cultural La Poderosa está en el barrio Balneario; dan clases de apoyo, de fútbol y de recreación, y Rodas dijo que tampoco pueden sostenerlo porque sin la ayuda del gobierno. "Esa tarea no la tendría que estar haciendo La Poderosa, sino el gobierno. Estamos haciendo el trabajo de ellos. Ni aun así ellos consideran por lo menos sostener esos comedores”, sostuvo.

“Tenemos talleres de violencia de género, también nos está siendo imposible seguir porque necesitamos una ayuda. Hojas, lápices, materiales. En Balneario van a clases de apoyo semanales, de 50 a 60 chicos”, añadió.

Rodas explicó que hace 8 años tienen los merenderos funcionando y abrieron los comedores durante la pandemia, “desde ese momento no cerramos”. Ahora, consideró que están peor, “sin familia, sin comida, sin trabajo. Algunos tienen secuelas de covid, no pueden salir a trabajar”, manifestó.

La Poderosa tiene también dos comedores en Metán y Salta Forestal (Joaquín V. González). Rodas dijo que esos espacios están “en la misma situación, tampoco colaboran las intendencias”.

Para quienes quieran colaborar pueden contactar a Daniela a su teléfono, 3874816800. También se la puede contactar mediante el facebook o instagram de La Garganta Poderosa. El Centro Cultural de La Poderosa está en la manzana 1 lote 23 del barrio Balneario.