Dos aviones y 30 brigadistas se suman al combate de los incendios en el norte salteño

Desde hace casi dos meses es noticia el arduo trabajo para combatir los incendios forestales que se desarrollan en la zona norte del territorio salteño, los cuales se reactivaron hace poco. Ahora se suma más equipo para darle batalla a las llamas.

Según la información que compartió la Subsecretaria de Defensa Civil, está previsto que se incorpore un grupo de 30 brigadistas del Servicio Nacional del Manejo del Fuego, a las acciones para el sofocamientos de los focos ígneos activos por distintos puntos de Orán y Colonia Santa Rosa.

Asimismo se contará con dos aviones hidrantes para brindar apoyo por aire al trabajo que se realiza por tierra, y de este modo reforzar el operativo de despliegue que por estas horas se efectúa bajo la dirección de la Brigada Forestal de Defensa Civil de Salta, junto a los cuarteles de Bomberos Voluntarios de las distintas jurisdicciones.

Dicho esto en Defensa Civil recordaron que se monitorea a diario satelitalmente el comportamiento de los incendios forestales y las superficies afectadas, a fin de poder actuar rápidamente, atentos a que las llamas no sigan desplegándose y que no generen las imágenes que causaron preocupación hace semanas.

Por último y ante la temporada de incendio forestales se solicita a la comunidad no arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos encendidos, no quemar basura, apagar por completo brasas y remover las cenizas para verificar que no haya riesgos.