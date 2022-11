Amenazas a concejal de La Merced: “Necesitamos que se esclarezca”

“Siempre lo que he solicitado es esclarecimiento”, expresó la concejal de Juntos por el Cambio en La Merced, Mónica Berruezo, luego que ayer se diera a conocer la detención de un hombre de 20 años señalado como presunto autor de las pintadas amenazantes en su vivienda.

La concejal dijo advertir un avance en la causa, aunque aclaró que no trascendieron mayores datos para resguardar la investigación. “Me informaron que se había detenido un sospechoso y me explicaron que por la prudencia de la investigación se mantenían los datos en reserva porque la investigación continúa a partir de estas primeras acciones”, sostuvo.

En la oportunidad, vinculó el hecho a su actividad política. “Yo en mi vida personal nunca he vivido esta circunstancia, desde que estoy en el ámbito político he tenido situaciones atípicas como agresiones en redes, agresiones en medios, la verdad que yo lo instalo en un escenario más bien de mi exposición política”, dijo.

Berruezo sostuvo que se trata de prácticas de los tiempos más oscuros. “Esas prácticas son oscuras y responden justamente a las mismas cosas que se hacían en gobiernos de factos, o en prácticas de terrorismo porque si bien son de pequeña escala van minando el escenario político”.

“Siempre lo que he solicitado es esclarecimiento, la verdad que estoy confiando porque veo que hay un avance pero bueno hay que esperar”

Por último, señaló que “estas cosas no pueden pasar, no es normal”. “No es como te dicen, si te metés en política, te puede pasar, no es normal, no es natural, no nos acostumbremos”