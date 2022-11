Conocé la lista de jugadores que representarán a los grupos A y B en el Mundial de Qatar 2022

A 6 días del comienzo del Mundial de Qatar 2022 te presentamos las listas de jugadores que pertenecen al grupo A donde están el anfitrión Qatar, Ecuador, Países bajos y Senegal.

El entrenador, Félix Sánchez entregó los 26 futbolistas convocados de los locales en donde harán su debut en una Copa del Mundo.

Arqueros: Saad Al Sheeb (Al Sadd), Meshaal Barsham (Al Sadd) y Yousuf Hassan (Al-Gharafa)

Defensores: Pedro Miguel (Al Sadd), Musaab Khidir (Al Sadd), Tarek Salman (Al Sadd), Bassam Al Rawi (Al- Duhail), Khoukhi Boualem (Al Sadd) y AbdelKarim Hassan (Al Sadd)

Mediocampistas: Ismaeel Mohammad (Al -Duhail), Hammam Al Amin (Al - Ghafara), Jassim Jabir (Al - Ghafara), Ali Asad (Al Sadd), Mohammed Waad (Al Sadd), Salem Al- Hajri (Al Sadd), Assim Madibo (Al - Duhail) y Mustafa Mashaal (Al Sadd)

Delanteros: Karim Boudiaf (Al Dusail), Abdulaziz Hatem (Al Rayyan), Naif Al-Hadhrami (Al Rayyan), Hassan Al-Haidos (Al Sadd), Akram Afif (Al Sadd), Almoez Ali (Al Duhail), Mohammed Muntari (Al Duhail), Ahmed Alaa (El Mokawloon) y Khalid Muneer (Al Wakrah)



Por el lado el equipo africano incluyo finalmente a Sadio Mané que tuvo una tendinitis en su rodilla pero acudirán a la brujería para tratar de que su estrella pueda jugar.

Arqueros: Edouard Mendy (Chelsea), Alfred Gomis (Rennes) y Seny Dieng (Queens Park Rangers).

Defensores: Kalidou Koulibaly (Chelsea), Abdou Diallo (RB Leipzig), Youssouf Sabaly (Real Betis), Fodé Ballo-Touré (Milan), Pape Abou Cisse (Olympiacos), Ismail Jakobs (Mónaco) y Formose Mendy (Amiens).

Mediocampistas: Gana Gueye (Everton), Cheikhou Kouyaté (Nottingham Forest), Nampalys Mendy (Leicester City), Krepin Diatta (Mónaco), Pape Gueye (Olympique de Marsella), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Moustapha Name (Pafos) y Loum N'Diaye (Reading).

Delanteros: Sadio Mané (Bayern Múnich), Ismaila Sarr (Watford), Boulaye Dia (Salernitana), Bamba Dieng (Olympique de Marsella), Famara Diédhiou (Alanyaspor), Nicolas Jackson (Villarreal) y Iliman Ndiaye (Sheffield United).

Con algunas sorpresas, Louis van Gaal reveló la nómina de todos los futbolistas que representarán a la Naranja Mecánica en la Copa del Mundo.

Arqueros: Justin Bijlow (Feyenoord), Andries Noppert (Heerenveen) y Remko Pasveer (Ajax).

Defensores: Virgil van Dijk (Liverpool), Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Jurriën Timber (Ajax), Denzel Dumfries (Inter), Stefan de Vrij (Inter), Matthijs de Ligt (Bayern Múnich), Tyrell Malacia (Manchester United) y Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen).

Mediocampistas: Frenkie de Jong (Barcelona), Steven Berghuis (Ajax), Davy Klaasen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Cody Gakpo (PSV), Marten de Roon (Atalanta), Kenneth Taylor (Ajax) y Xavi Simons (PSV).

Delanteros: Memphis Depay (Barcelona),Steven Bergwijn (Tottenham), Vincent Janssen (Royal Antwerp), Luuk de Jong (PSV), Noa Lang (Brujas) y Wout Weghorst (Beşiktaş).





Mientras que la selección ecuatoriana recién confirmo la lista a horas de que se cierre la posibilidad de anotar. Esto se debe a que Gustavo Alfaro tenía algunas dudas en el armado de la lista por los lesionados.

Para el grupo B en donde competirán Inglaterra, Gales, Irán y Estados Unidos también ya hace varios días se conocen la lista de los jugadores que representaran a cada selección. En el caso de Inglaterra su técnico Gareth Southgate presentó la lista de 26 que representará en el próximo Mundial de Qatar 2022 y dejó atrás todas las suspicacias por las lesiones de Van Kyle Walker y Kalvin Phillips.

Arqueros: Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Newcastle United), Aaron Ramsdale (Arsenal).

Defensores: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Conor Coady (Everton, cedido por el Wolverhampton Wanderers), Eric Dier (Tottenham Hotspur), Harry Maguire (Manchester United), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle United), Kyle Walker (Manchester City), Ben White (Arsenal).

Mediocampistas: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Conor Gallagher (Chelsea), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Manchester City), Declan Rice (West Ham United).

Delanteros: Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Tottenham Hotspur), James Maddison (Leicester City), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Raheem Sterling (Chelsea), Callum Wilson (Newcastle United).



El entrenador de la selección de Irán,Carlos Queiroz reveló la nómina de todos los futbolistas que representarán a la selección en la Copa del Mundo, en la cual Parte del país asiático pedía la exclusión de Sandar Azmoun, que se ha mostrado favorable a las protestas que vive el país.

Arqueros: Alireza Beiranvand (Persépolis F. C), Amir Abedzadeh (S. D. Ponferradina), Hossein Hosseini (Esteghlal FC) , Payam Niazmand (Sepahan F. C).

Defensores: Majid Hosseini (Kayserispor) , Hossein Kanaani (Al Ahli), Shoja Khalilzadeh (Al Ahli), Morteza Pouraliganj (Persépolis F. C), Sadegh Moharrami (Dinamo Zagreb), Milad Mohammadi (AEK Atenas), Ehsan Hajsafi (AEK Atenas), Ramin Rezaeian (Sepahan S. C), Abolfazl Jalali (Esteghlal), Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal F. C.).

Mediocampistas: Saeid Ezatolahi (Vejle Boldklub), Ali Karimi, Ahmad Nourollahi (Shabab Al-Ahli), Vahid Amiri (Persépolis F. C), Saman Ghoddos (Brentford F. C.), Alireza Jahanbakhsh (Feyenoord), Mehdi Torabi (Persépolis F. C) Ali Gholizadeh(Royal Charleroi).

Delanteros: Sardar Azmoun (Bayer Leverkusen), Mehdi Taremi (Porto), Karim Ansarifard (Omonia).



Gales, que disputará la segunda Copa del Mundo de su historia tras Suecia 1958 también dio conocer su nómina de jugadores para la cita mundialista en el continente asiático.

Arqueros: Wayne Heennesey (Nottingham Forest), Danny Ward (Leicester City), Adam Davies (Sheffield United).

Defensores: Ben Davies (Tottenham), Ben Cabango (Swansea City), Tom Lockyer (Luton Town), Joe Rodon (Rennes, cedido por el Tottenham), Chris Mepham (Bournemouth), Ethan Ampadu (Spezia, cedido por el Chelsea), Chris Gunter (ADC Wimbledon), Neco Williams (Nottingham Forest), Connor Roberts (Burnley).

Mediocampistas: Sorba Thomas (Huddersfield), Joe Allen (Swansea), Matt Smith (MK Dons), Dylan Levitt (Dundee United), Harry Wilson (Fulham), Joe Morrell (Portsmouth), Jonny Williams (Swindon Town), Aaron Ramsey (Niza), Rubin Colwell (Cardiff City).

Delanteros: Gareth Bale (Los Ángeles FC), Kieffer Moore (Bournemouth), Mark Harris (Cardiff City), Brennan Johnson (Nottingham Forest), Dan James (Fulham).

Por ultimo la Selección de los Estados Unidos dio a conocer los 26 convocados para la Copa del Mundo en búsqueda de lograr grandes cosas.

Arqueros: Ethan Horvath (Luton Town), Matt Turner (Arsenal), Sean Johnson (New York City FC).

Defensores: Cameron Carter Vickers (Celtic), Shaq Moore (Nashville SC), Aaron Long (New York Red Bulls), Walker Zimmerman (Nashville SC), DeAndre Yedlin (Inter Miami CF), Sergiño Dest (AC Milan), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), Antonee Robinson (Fulham), Tim Ream (Fulham).

Mediocampistas: Tyler Adams (Leeds United), Kellyn Acosta (Los Ángeles Galaxy FC), Weston McKennie (Juventus), Luca De la Torre (Celta de Vigo), Brenden Aaronson (Leeds United), Yunus Musah (Valencia), Cristian Roldán (Seattle Sounders).

Delanteros: Jesús Ferreira (FC Dallas), Jordan Morris (Seattle Sounders), Christian Pulisic (Chelsea), Gio Reyna (Borussia Dortmund), Josh Sargent (Norwich City), Tim Weah (Lille), Haji Wright (Antalyaspor).