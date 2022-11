Siguen los problemas en la Escuela de Música: docentes denuncian que no les pagan hace 2 años

Los reclamos dentro de la Escuela de Música continúan. Días atrás estudiantes reclamaban por la falta de profesores en el segundo año y ahora los docentes denuncian que no le pagan el sueldo desde hace dos años.

Al respecto, una de las damnificadas, contó a Somos Salta que el problema se suscita en el quinto año del profesorado de Instrumentos. “Todavía no ha sido habilitada la resolución con el expediente que corresponde al pago de 9 docentes, que estamos hace 2 años sin cobrar el salario y los docentes que hemos venido a trabajar, que no hemos faltado, que hemos hecho nuestro trabajo como corresponde. Y ya hubieron egresados en estos 2 años de trabajo. Toda la responsabilidad que eso implica, hay que pensar que no está bueno como estímulo al docente no pagarle su salario”, dijo.

En este sentido, aseguró que no existe una explicación lógica para la situación sino sienten el abandono por parte del Estado. “El expediente ha sido cajoneado estos dos años. En marzo de este año, los docentes hicimos todo el reclamo a la supervisión y la supervisora no sabía de este tema, lo cual nos ayudó mucho a poder restituir y hacer un nuevo expediente, el mismo trámite dos veces y este nuevo expediente está estancado desde el 23 de agosto en la oficina del señor Gonzalo Pellegrini en el Grand Bourg y lamentablemente no hay respuestas. Hemos ido muchas veces al Grand Bourg a trabajar, hablar, preguntar y la respuesta es no hay dinero, lo cual me parece una burla”, expresó.

Asimismo, se lamentó que tengan que rebuscarse para poder cubrir sus necesidades cuando su trabajo está hecho. “Nadie ha dejado de hacer su trabajo en forma honesta, quisiera que sea de la misma manera de parte de ellos la remuneración”, manifestó.

Finalmente, cuestionó que vean a la escuela como un gasto cuando en realidad debería ser una inversión en cultura. “Hemos sacado durante 50 años excelentes músicos, compositores, artistas que están en este momento a nivel internacional trabajando. Esto es una desvalorización muy fuerte a la trayectoria de la institución”, concluyó.