Burocracia y falta de contención, el reclamo contra el Polo Integral de Mujeres

En el día internacional de la lucha contra la violencia de género, un grupo de alrededor de 200 personas se manifestaron en las puertas del Polo Integral de Mujeres para visibilizar la burocracia que sienten las víctimas cuando se presentan a realizar una denuncia en ese lugar. Aseguran que en muchos casos se encuentran con que está cerrado.

Durante la movilización, FM Profesional dialogó con una de las mujeres, quien explicó pertenecen a la fundación Del Pueblo que tiene como responsable a Claudia Bañagasta. En este sentido, la entrevistada indicó que este lugar encontró el apoyo que no le dieron las autoridades siendo víctima de abuso.

Por otro lado, reclamó que el estado cumpla con sus obligaciones en materia de violencia de género y se creen políticas públicas para llegar a tiempo con ayuda a las víctimas que sufren maltratos, violaciones o abusos.

“Lo que nosotros estamos pidiendo es que el Polo cumpla con todo con todo lo que tiene que hacer, tanto en lo que es la violencia de género porque cuando pasa alguno de esos casos, tiene que seguir un protocolo y no muchas veces se llega a tiempo, por eso hay muchas violaciones, hay muchas mujeres golpeadas, si llegan acá no está abierto, no encuentran una asistencia psicológica, que es lo que hace falta. No salen a territorio a ver todo que hay, este tendría que ser un lugar abierto, de libre acceso, pero con personas que tengan empatía, que tengan calidez humana, porque uno a hablar de los casos, no puede abrirse con cualquiera, y uno llega acá y no ve sinceramente eso”, dijo.