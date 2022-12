"Kosiner en un hombre fundamental, respetado en toda la Argentina"

De cara a las elecciones que se realizarán en Salta y en todo el país en 2023, el ex gobernador Juan Manuel Urtubey, descartó participar de los comicios en la provincia aunque dejó en claro su apoyo para el ex legislador y ex presidente del Partido Justicialista, Pablo Kosiner, en caso que este último decidiera competir.

Urtubey señaló que Kosiner es uno de los dirigentes fundamentales en lo que hace a la construcción de un proyecto nacional. “Tiene una experiencia súper interesante, y es un tipo respetado en toda la Argentina”, manifestó.

“Sería importantísimo que esté involucrado, después tomará la decisión que él quiera hacer”

En la entrevista realizada en el programa "Interpelados" que se emite por la señal de Multivisión federal, el ex mandatario provincial aclaró que está trabajando en el armado de un proyecto nacional junto al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y dirigentes de distintos espacios.

“No voy a involucrarme en la política en Salta porque creo que no ayuda, yo quiero ayudar a Salta desde la construcción de un espacio que quiere devolver federalismo a la Argentina y sobre todo cambiar la agenda de poder, romper con la lógica conservadora que tenemos hace un par de décadas y tratar de hacer algo distinto”, enfatizó.

Para finalizar, criticó duramente al gobierno nacional y a Juntos por el Cambio, tras considerar que abandonaron la vocación de transformar a la Argentina. “Tienen una mirada conservadora, prebendaria, yo quiero ir con una agenda totalmente diferente a esos espacios que son cara y contracara de la misma moneda”, finalizó.