Para cumplir con el aguinaldo, varios municipios debieron pedir un crédito

Acorde va pasando diciembre, aquellos que perciben el pago del aguinaldo lo comienzan a esperar para poder pagar las deudas, los pendientes y tal vez costear las fiestas de fin de año. No obstante y dada la dificultad económica que genera la crisis, serían varios los municipios que pidieron un crédito para poder hacer frente al pago del sueldo complementario.

Así lo dijo Daniel Moreno, presidente del Foro de Intendentes y jefe comunal de Vaqueros quien en diálogo con Telefé Salta dio detalles de cómo harán las comunas para poder afrontar el aguinaldo, acompañados por el Gobierno de la Provincia con adelantos en forma de créditos.

“El tema del aguinaldo, hay varios municipios que pidieron un anticipo, va a ser igual que en junio, el Gobierno nos dará un crédito que nos descontarán en 6 meses en cuotas iguales”, explicó Moreno sobre cómo es el modo en que tendrán el dinero y cumplir con los trabajadores.

Dicho esto comentó que cada municipio precisa de montos distintos, en el caso de su comuna, hicieron la presentación de su declaración jurada, de la cual el Gobierno sabe lo que deben pagar, divide la mitad que es para el aguinaldo y ya hace el depósito.

Consultado sobre un bono adicional que se menciona por estos días, más tras los anuncios de Nación, Moreno dijo no tener novedades por ahora. “Todavía no sabemos nada, la Provincia todavía no dijo nada, pero si hay un bono calculo que también deberemos pagarlo, lo pagamos el año pasado, la Provincia lo pagó y luego los municipios”, recordó.

Por último y respecto a si estos pagos pueden tornarse un inconveniente de cierta manera para las arcas de los municipios, el presidente del Foro dijo que podría serlo. “Estamos pasando por una situación económica complicada, miren cómo todo subió, la situación de los municipios no es fácil, hay que remarla y ver cómo achicamos el gasto, qué se puede hacer para estabilizar un poco”, concluyó.

“El aguinaldo y el bono son un problema para los municipios chicos, como Vaqueros, que no tenemos la capacidad de respuesta para estos gastos”