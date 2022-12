Juicio por corrupción contra Cornejo: "No está demostrado que se haya apoderado del dinero"

El juicio contra el ex intendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo, estaba previsto para el 21 de diciembre, pero por un recurso presentado por la defensa el juicio se va a posponer. Aún no hay fecha para el proceso ya que antes la justicia debe realizar una pericia contable.

Luego de considerar el pedido, el juez Guillermo Pereyra ordenó suspender el debate hasta que se fije una nueva fecha.

En diálogo con InformateSalta, el abogado defensor Darío Palmier detalló que "lo más importante y fundamental es la ausencia de una pericia económica que determine el monto que se le imputa al ex intendente Cornejo".

A partir de este informe la defensa podría preparar su estrategia, ya que hasta ahora "lo que hay es un informe de la nueva gestión que es la que denuncia".

"No existe ninguna pericia que haya practicado el Ministerio Público Fiscal o el Poder Judicial que determine ese faltante de dinero, por lo que no podemos ejercer la defensa hasta que no este incorporado ese elemento de prueba", por lo que el siguiente paso que deberá seguir la justicia es practicar la pericia.

Para que los debates inicien, "esa pericia tiene que estar incorporada" por lo que aún se desconoce cuando se retomarán las audiencias.

Palmier negó que esta sea una forma de ganar tiempo y simplemente explicó que, "todo principio procesal equivale a una acusación, una defensa, prueba y sentencia. En el expediente no está demostrado que se haya apoderado de ese dinero, por la simple razón que no existe una pericia contable".