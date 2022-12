Balance: El atentado y la condena a CFK, tres ministros en un mes y un censo con gusto a poco

Llegamos a fin de año, y muchos empiezan a preguntarse, ¿fue un año bueno, regular, para el olvido? No le voy a dar mucha vuelta al asunto en términos económicos, basta mirar el bolsillo o las góndolas para advertir la difícil situación, con una inflación que pisa el 100% y un dólar blue sin techo.

Pero el balance no es solamente contable, más aún teniendo en cuenta que 2023 abre paso a las elecciones que definirán los destinos de la Argentina al menos por los próximos 4 años.

Entre los hechos más trascendente, sin dudas, se encuentra el fallido y repudiable atentado a la ex presidenta y actual vice Cristina Fernández de Kirchner, cuando un hombre, identificado luego como Fernando Sabag Montiel le gatilló en la cara y el disparo no salió. Horas después de eso, el presidente Alberto Fernández habló por Cadena Nacional, decretó un feriado, y se convocó a marchar en apoyo a la vice.

Semanas después, en un fallo histórico, la propia Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión por corrupción en la obra pública de Vialidad. Así, es una vicepresidenta en ejercicio condenada por robarle al país. Argentina, no lo entenderías.

En el medio de todo eso, el presidente Alberto Fernández era tapa de todos los medios por lanzar polémicas declaraciones sobre el fiscal Luciani, que entendía la mencionada causa, al compararlo con el extinto fiscal Nisman, sobre cuya muerta hasta el día de hoy hay dudas. “Nisman se suicidó. Espero que el fiscal Luciani no haga algo parecido", fue la frase que provocó, como no podría ser de otra manera, el enojo de todos.

Pero tampoco hay que olvidarse que tuvimos a tres ministros de economía en menos de un mes, tras la renuncia de Martín Guzmán por Twitter, las 24 horas de tensión e incertidumbre dónde nadie sabía nada, la asunción de Silvina Batakis y la inmediata misión a Estados Unidos, que terminó, curiosamente a su regreso, con su silla ocupada por el hasta entonces ex presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

En el medio de todo eso hubo una corrida cambiaria, los comercios no tenían precios, no podían reponer productos y nosotros comprar, ¿se acuerdan?.

Casi en simultáneo, éramos testigos del divorcio del año en la coalición gobernante, al punto que no se atendían ni siquiera el teléfono. La relación ya no tenía vuelta atrás. Y como ejemplo de ello, fue la renuncia de Máximo Kirchner a la bancada oficialista por no estar de acuerdo con el convenio con el FMI que proponía el propio Ejecutivo.

Además, en mayo hubo un censo, del que se debían conocer los resultados a los 90 días, pero hoy solo se saben algunos datos provisorios sin que nadie salga a explicarlo, e incluso algunos sostienen que se perdieron millones de datos, que es como tirar millones de pesos a la basura.

También hubo un intento de ampliación de la Corte a 25 jueces que no prosperó y tantas cosas más.

Desde el lado de la oposición, no se quedan atrás, ya dieron la nota a comienzo de año cuando se retiraron en medio del discurso presidencial en el marco del inicio de la asamblea legislativa y hasta fueron bautizados en redes sociales como Juntos por el Cargo.

Todos quieren comandar el barco, que parece navegar sin capitán, pero nadie está dispuesto a ser parte de la tripulación. No obstante, se ilusionan con volver al poder, sin un plan, sin una estrategia, solo aferrados a la lógica de que difícilmente haya algo peor a este gobierno.