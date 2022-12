Trabajadores de Vialidad exigen responsables por la muerte de un compañero

Trabajadores pertenecientes a Vialidad Nacional estuvieron manifestándose en la mañana de este miércoles en las puertas del organismo, ubicado en calle Pellegrini esquina La Rioja, demandando la renuncia del director de la delegación en Salta, Francisco Agolio, tras la muerte de un compañero durante el domingo afirmando que cumplió con una orden que no correspondía a sus funciones ni al fin de semana.

Ampliando los detalles el secretario general de la delegación de UPCN Salud, Adrián Fernández, habló con FM Aries donde contó que se presentó una nota en la mesa de entrada del organismo pidiendo la urgente apertura de un sumario administrativo “para que se conozcan todos y cada uno de los responsables de la decisión que terminó con la vida de este compañero”.



Foto: Diego Comba

El nombre del muchacho que falleció es Matías quien, según Fernández, “muere de la peor manera, en un accidente de tránsito a la salida de General Güemes contra un camión, es tal la violencia del choque que lo tuvieron que velar a cajón cerrado, así entregaron los restos a los padres, eso hizo Vialidad con el compañero”, denunció.

El descontento también radica en que Matías murió durante una comisión que “se le exigió”, según el secretario de UPCN, para que fuera “a donde no tenía que ir, él no era chofer de Vialidad sino un administrativo, se le exigió que fuera en un vehículo que no estaba en condiciones a buscar a un funcionario de otro organismo” hasta el norte de la provincia. En este punto dijo que esto habría sido demandando por las autoridades de Vialidad, como así que los choferes solo salen ante emergencias, como accidentes en las rutas y otras complicaciones.

Si bien la figura mayor del organismo en Salta es Agolio, Fernández ratificó que “hay más de un responsable, por eso pedimos la renuncia y la apertura urgente del sumario, lo que fue a hacer el compañero fue una actividad extraoficial, fue a trabajar para otro organismo un fin de semana sin ningún motivo”, demandó.

“Matías tendría que haber estado festejando un Mundial, que esto se esclarezca”