Balance: "Alta mezcla", cambios en el Gabinete, emergencias y reordenamiento del espacio público

Diciembre está dando sus últimos pasos, y es tiempo de balance. En Salta, fue un año duro, con emergencias hídricas, sociosanitaria, agropecuarias, por violencia de género, económica y cuántas más. De emergencia en emergencia. Pero la política estuvo haciendo política.

¿Se acuerdan de la frase de Cristina Kichner acerca de hay funcionarios que no funcionan? Bueno, tuvo su remake en Salta, con nuestro gobernador asegurando que él va a 200 Km. por hora, y su gabinete se quedó sin nafta.

Y hablando de Gabinete, empezamos por ahí, se fue el ministro de Seguridad, Abel Cornejo, que curiosamente renunció dos veces este año, primero porque sintió falta de apoyo de los legisladores en un cruce verbal con el diputado Orozco, y después para dedicarse a la campaña y ahora del Dr. Esteban, un emblema de la pandemia que se fue desgastando con el paso de la gestión y decidió acogerse a los beneficios de la jubilación.

Pero la mecha la encendió el ministro Villada luego que se conociera una foto entre dirigentes de la oposición que calificó como “alta mezcla” por la heterogeneidad de pensamiento de los presentes. Y hablando de fotos, también tuvimos a un Gustavo Sáenz protagonista, celebrando el pase de la Scaloneta a la final con la insignia de Sáenz 2023, reafirmando su intención de renovar mandato.

En ese sentido, hay que recordar que las elecciones en Salta tienen fecha para mayo, nadie quería pegarse al desastre nacional, y además, polémica mediante, no habrá PASO, por lo cual muchos de los candidatos irán a internas partidarias y otros tantos se harán por “dedocracia”.

En ese contexto, los problemas sobran. Salta atravesó por una grave sequía, y por incendios gravísimos, sobre todo en el norte provincial, donde bomberos pedían a gritos más recursos. Afortunadamente, por decisión del Ejecutivo, se invertirán más de $500 millones para “estar mejor preparados” en un futuro.

Pensado en la campaña, tuvimos la visita de casi todos los “presidenciables” de Juntos por el Cambio, la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la ex gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y del jefe de Gobiernos de Bs. As, Horacio Rodríguez Larreta. De la vereda del frente, hizo lo propio el presidente Alberto Fernández en marzo, oportunidad en la que entregó en Salta la vivienda N° 40 mil realizada durante su gestión en el país. Después no volvió más.

Con respecto a los ex intendentes acusados de corrupción, no cambió nada. Juicios suspendidos, como el de Cornejo, acusado de quedarse con más de 80 millones de las arcas de Quijano, y otros condenados, pero sin prisión efectiva, como Gonza, ex jefe comunal de San Lorenzo. En fin, más de lo mismo.

Y para cerrar, en lo municipal, se destaca el avance del plan de reordenamiento del espacio público, con la decisión de remover a los manteros primero de las peatonales, y ahora con la firme orden de hacer lo propio con los feriantes del Parque San Martín, tras un veto a la intención del Concejo de darles una prórroga más.

Pero no todo le salió bien al Ejecutivo. El Ente Regulador advirtió vicios en la operatoria de cobranzas de impuestos municipales en la boleta de Edesa a cientos de familias, a través del uso engañoso de la palabra “catastro” y modificaciones en las bases imponibles, dividiendo catastros únicos en parcelas provisorias para multiplicar las obligaciones tributarias.

En el medio se produjo la renuncia de Frida Fonseca, a la secretaría de gobierno y los posteriores dichos de la intendenta Bettina acerca de que: “Los funcionarios van y vienen”. Y para cerrar, siguen los días de paro municipal de trabajadores que exigen incorporarán a hijos de fallecidos o jubilados, y aún no encuentran respuestas.

En términos del Concejo Deliberante, cierra el año con una banca vacía por la expulsión del edil “Pitu” Colque acusado por violencia de género, y hoy esperando el debido juicio; un proyecto de reforma de la Carta Municipal, y otro de sesionar en los barrios que todavía no se concretó, como lo más relevante.

Pensando en 2023, la intendenta Bettina Romero ya dijo que quiere renovar mandato, y le competirán entre otros, Abel Cornejo por el Sanzcismo, Morello también por ese espacio, Marcos Urtubey, por los libertarios, José Gauffin por Juntos por el Cambio, entre otros.