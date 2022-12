Piden investigar la presencia de María Livia y su esposo en el allanamiento al Convento San Bernardo

Siguen las repercusiones en torno al allanamiento que tuvo lugar esta semana en el convento San Bernardo, donde procedieron a retirar a una de las religiosas luego que su hermana denunciara que la priora no la dejaba retirarse, con un operativo que involucró entrar por el techa al claustro católico.

En ese contexto el abogado del Arzobispado, Eduardo Romani, estuvo charlando con CNN Salta -94.7 MHZ- donde comentó lo que saben ellos de lo ocurrido, mientras esperan poder acceder al expediente para conocer el quid de la denuncia, como así que informarán al Vaticano de lo que pasó.

Primeramente dijo que esperan pedir intervención a la Justicia en las próximas horas para "tener un conocimiento de la causa, en principio sabemos que la denunciante es hermana de una monja del Carmelo", dijo sumando que supieron que había otra hermana en la misma situación de querer salir por una enfermedad, pero que en ambos casos les impedían el retiro. "Seguro nos presentaremos pidiendo la intervención, debemos ser prudentes y tener acceso a la denuncia", comentó.

Del mismo modo apuntó a que "ahora se van viendo otro panorama, otras cuestiones, si hay alguna otra persona que esté en esa misma situación es el momento de saber el real estado dentro del convento, tanto de las hermanas como aquellas cuestiones que por ahí se dicen y no se conocen a ciencia cierta".

"Para que se dicte una orden de tamaña envergadura, deben haber visto un riesgo cierto hacia una persona"

Consultado sobre si hay alguna cuestión que no deja que las hermanas del Carmelo se retiren, Romani dijo que no es así. "El estar en el convento no les impide ser libres, así como entrar por propia convicción, tienen la libertad de pedir en algún momento su salida, con hábitos o sin ellos, tienen esta posibilidad", sentenció.

Romani también apuntó a la presencia de María Livia y su esposo, de la fundación de la Virgen del Cerro, en el convento el día del allanamiento, puesto que "no debería tener ningún tipo de injerencia en el funcionamiento, el miércoles fuimos testigos de su ingreso al Carmelo, esas cuestiones no deberían suceder, ahí el nivel de injerencia se deberá investigar".

Por último, adelantó que se hará un reporte a la Santa Sede de lo que pasó. "Vamos a comunicarlo a Roma, al doctor Iniesta que fue el delegado del Papa, vamos a ponerlos en conocimiento de manera objetiva, no hay ningún invento, todas son cuestiones dentro del expediente", concluyó su entrevista.