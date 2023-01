Convocan a los docentes a una nueva reunión para evitar el paro

La titular del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Salta (SITEPSA), Victoria Cervera, hizo hincapié en la discusión salarial que dará comienzo en febrero, aunque recordó que el 17 de enero, se sentarán a negociar una ultima revisión salarial del 2022 con el ministro de Economía, Roberto Dib ashur.

A través de FMAries, destacó que luego del acuerdo salarial del Ministerio de Educación de la Nación con entidades sindicales nacionales, por el cual se determinó un aumento en enero y febrero, desde el gremio pedirán lo mismo, ya que ese incremento impactará en paritarias, además “lograr un incremento que ya se haya dado a nivel nacional es sumamente importante para toda la docencia”.

La dirigente apuntó contra el bono de 60 mil pesos y sostuvo que desde su espacio no solicitaron uno por que no forma parte de los acuerdos salariales. El objetivo es que sean salarios genuinos, declaró. Pese a esto, no rechazarán el bono.

Finalmente, sostuvo que exigirán la incorporación de un porcentaje para el mes de enero y febrero (del acuerdo de Nación) y se volverán a sentar a negociar con el Ministro de Economía en la segunda quincena de febrero que es cuando analizarán la paritaria 2023.