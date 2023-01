"Defendamos nuestro destino": Un cafayateño salió a responder las críticas

Durante las últimas semanas, las miradas se posaron en torno a la localidad de Cafayate, la cual se volvió tema de discusión cuando se viralizó que a un turista le cobraron casi $5000 por una docena de empanadas, prosiguiendo las críticas de los usuarios debido a los altos costos para descansar y disfrutar de la localidad del sur provincial.

Fue en ese contexto que, durante las últimas semanas, se generó un comentario que trascendió a nivel local y que suscitó todo tipo de críticas, opiniones y miradas, cuando se afirmó que “sale más barato ir a Brasil que a Cafayate”. En las redes sociales los usuarios no se quedaron atrás al decir que “te asaltan” con los precios de esa localidad para comer, para hospedarse y demás.

Siguiendo esa línea ahora fue el turno de viralizarse de la opinión vertida por un salteño quien, mediante un escrito, salió a defender la comuna cafayateña de la catarata de críticas, defendiendo al destino como al trabajo de aquellos que, según consideró, están intentando difamar a ese punto turístico.

"Si usted desea viajar a Cafayate y tiene la duda de ‘si es o no más caro que Brasil’, ¡yo le aseguro que no lo es! Es muchísimo más barato, solo debe caminar y salir de la plaza principal y verá que hay muy buenos precios”, comienza la publicación de este salteño quien pidió no influenciarse por “gente envidiosa y sin escrúpulos”.

También dijo que, en su carácter de residente cafayateño, “me pongo a su disposición para que consulten sin compromiso de lugares económicos y todo lo que usted pueda necesitar como turista”.

Por último extendió a sus vecinos un llamado para que “defendamos nuestro trabajo y nuestro destino de las blasfemias”, de este modo la gente “no crea todo lo que lee”, en torno a la lluvia de rechazos que se escribieron respecto a los precios que se estarían cobrando para todo tipo de rubros.