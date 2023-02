Los nuevos gerentes del hospital Señor del Milagro y Papa Francisco, ya fueron puestos en funciones

En un acto desarrollado en el hospital San Bernardo, el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, puso en funciones al gerente general del hospital Papa Francisco, Rodrigo Maroni Veiga, y al gerente general del hospital Señor del Milagro, José Antonio Soto Ruiz.

El funcionario agradeció a los nuevos gerentes por haber aceptado la designación, destacando que “son grandes profesionales y amigos, que tienen un gran compromiso con la salud de Salta”.

También agradeció la gestión de los ex gerentes, Daniel Mamaní y Julio Garzón, de quienes dijo que “han sido grandes gerentes, que han cumplido un ciclo, sobre lo que hemos conversado”.

Mangione aseguró que “estamos cambiando la dirección de la salud, porque veníamos con un sistema obsoleto, y nuestro proyecto es cambiar y modernizar el sistema, desde lo que tiene que ver con el recurso humano hasta la más mínima compra de un producto”.

Además, aclaró que “los cambios en las conducciones no obedecen a medidas correctivas, como se ha dicho en algunos medios, sino a la necesidad de una oxigenación, no hay otros problemas”.

En otro tramo de su discurso, solicitó a los gerentes de todos los hospitales de la capital que “armen equipos de profesionales para salir, por los menos tres días al mes, a brindar asistencia a la población del norte, porque necesitamos la colaboración de todo el recurso humano”.

Nuevos perfiles

Al referirse a las nuevas asunciones, Mangione afirmó que “estamos modernizando la atención de la salud”, explicando que se han buscado perfiles diferentes a los que tenían los hospitales de la capital provincial.

“El Papa Francisco vuelve a ser un hospital polivalente, que debe cubrir a una población de más de 350 mil habitantes, a los que hay que ofrecerles todos los servicios, para que no se tengan que trasladar hasta el hospital San Bernardo buscando atención”, dijo Mangione.

Sobre el hospital Señor del Milagro, dijo que “al ser un hospital de enfermedades infecciosas, no tenía quirófano, y si había un paciente que tenía un problema pulmonar o una infección de abdomen, se lo tenía que trasladar al San Bernardo y recargar a ese hospital”.

Por ello, explicó, “el objetivo es que el hospital San Bernardo se dedique a la alta complejidad y politraumatismos; tiene profesionales extraordinarios y en este momento está trabajando a destajo”.

Continuidad de equipo

El nuevo gerente del hospital Papa Francisco, Rodrigo Maroni, dijo que el objetivo de su gestión será “brindar a la población todos los servicios necesarios, con una polivalencia prestacional y en una zona de alta demanda en cuanto a la salud pública”.

Consideró que “esto va a demandar un esfuerzo y un desafío grandes; no se va a lograr de un día para otro, requiere del esfuerzo de todos”.

También aseguró que el equipo que lo acompañará será el que venía trabajando hasta ahora. “Estuve cerca de siete años como director de un programa de cirugía en este hospital, conozco a todo el personal y me consta que han hecho muy bien las cosas, sobre todo ante un evento tan inesperado y desconocido como la pandemia de coronavirus. Esa gente va a continuar en mi gestión, porque conozco su calidad profesional, su humanismo, y por el momento no habrá ningún cambio en el equipo que me va a acompañar en mi gestión”, dijo.

Jerarquizar el servicio

El nuevo gerente general del hospital Señor del Milagro, José Antonio Soto Ruiz, manifestó que, “si bien el hospital es referente en patologías infectocontagiosas, el proyecto del ministro Mangione, que compartimos, es darle mayor jerarquía, agregando otras especialidades, como la cirugía”.

Para ello, dijo que se trabajará para incorporar quirófanos y ampliar el sector de guardia de emergencias, con lo que se podrá agregar algunos procedimientos quirúrgicos y descongestionar la guardia del hospital San Bernardo.

“Vamos a apoyar los servicios del hospital, que de por sí están trabajando bien, y hacer que crezcan más”, expresó.

También comentó que “el recurso humano del hospital Señor del Milagro es muy bueno, aunque la parte edilicia no, por eso vamos a trabajar para optimizar los ingresos económicos a través del recupero por prestaciones a pacientes que cuentan con obra social”.

Antecedentes

Maroni Veiga es médico, egresado de la Universidad de El Salvador, especialista en Cirugía General, certificado por el Ministerio de Salud de la Nación. Es miembro titular de la Asociación Argentina de Cirugía, de la Sociedad de Cirugía de Salta y de la Asociación Internacional Hepatopancreática y Biliar.

Realizó un posgrado en cirugía hepatobiliar y pancreática en el hospital de Hautepierre, en Estrasburgo, Francia. También, un posgrado en formación de cirugía hepatobiliar en el Anderson cáncer Center, de Chile. Obtuvo un diploma de especialización y posgrado en cirugía hepatobiliar y pancreática y trasplante hepático de la Universidad de Barcelona.

Se desempeñó en el Servicio de Cirugía General del hospital San Bernardo, donde también fue cirujano de la Unidad de Emergencias y jefe de la Sección de Cirugía Hepatobiliar.

Fue jefe de la División de Programa de Especialidades Quirúrgicas y director de Gestión Clónica del hospital Papa Francisco. Docente de posgrado en la carrera de Especialista en Cirugía General de la Universidad Nacional de Tucumán, entre otros antecedentes.

José Antonio Soto Ruiz es médico, especialista en cirugía general y medicina laboral. Lleva 25 años trabajando en el ámbito de la salud pública. Su formación general fue en el hospital San Bernardo.

Es presidente de la Sociedad de Medicina del trabajo de Salta. Se desempeñó como jefe de Medicina del Trabajo y Salud Ocupacional del hospital Materno Infantil y área operativa Norte.