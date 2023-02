Madre e hija fueron asesinadas en un doble femicidio en Neuquén

Una humilde casa de madera y ladrillos a la vista, ubicada en el silencioso barrio de Los Hornitos de Neuquén capital, fue el escenario de un doble femicidio en el que fueron acuchilladas hasta la muerte una mujer y su hija.

Norma Morales (58) y su hija Luz de los Milagros Prieto (20) fueron atacadas con un arma blanca por la ex pareja de la primera, Jorge Antonio Lagos (55).

El domingo por la mañana, un trabajador de la empresa Pluspetrol, denunció que había encontrado restos de un cuerpo humano en la zona de extracción en las bardas de la localidad de Plottier. Se trata de una geografía que peina el viento, desolada, sin árboles y semejante a un desierto.

Al principio los investigadores no podían identificar los restos de una persona que claramente había sido cercenada y degollada para luego ser movida en vehículo a este punto poco transitado.

Esa noche, agentes de la Policía de Neuquén acudieron al domicilio de Norma y Luz, alertados por otra de las hijas de la mujer, Lorena, quien no podía comunicarse con su madre y su ex pareja. Lagos no le permitía hablar con ella asegurando que había salido a un velorio.

Después de golpear insistentemente, en el marco de una escena a la que se sumó la propia Lorena y algunos vecinos, el hombre salió a atenderlos. Les informó que ambas se encontraban en un velorio a pocas cuadras de allí. Nadie le creyó.

El apuntado asesino se apresuró a cerrar la puerta y les dijo que iría por ellas. Con autorización de la propia hija presente, los agentes ingresaron a la propiedad y descubrieron una escena brutal.

En el suelo se encontraba Norma completamente ensangrentada. Mientras tanto Lagos, se había fugado en el vehículo de su ex pareja aunque resultó detenido a los pocos minutos.

El homicida quedó alojado en la Comisaría 18 de Neuquén y este martes 14 de febrero a las 8,30 será la audiencia donde se presentarán formalmente los cargos. El fiscal jefe José Gerez ya adelantó que la fiscalía solicitará su prisión preventiva.

“Estamos trabajando desde la fiscalía junto con la policía con mucha celeridad para esclarecer los femicidios. En menos de 24 horas hemos logrado la detención de quien consideramos es el autor y mañana será formalmente acusado y pediremos su prisión preventiva. Es un caso que solicitaremos desde la fiscalía que un jurado popular lo juzgue”, indicó a Clarín el fiscal Gerez.

“(Norma) sufrió múltiples heridas de arma blanca, algunas vitales y otras postmortem”, informaron la fiscal del caso Eugenia Titanti y el fiscal jefe de homicidios, Agustín García.

Miriam, una de las vecinas que vive en el barrio y era amiga de Norma, relató que fue testigo del ingreso de la policía neuquina a la casa. Según sus dichos, el asesino había estado con el cuerpo de Norma durante un día al menos, puesto que se estima que cometió los homicidios en la mañana del sábado.

“El tipo estaba ahí adentro, con el ventilador prendido, con luz al pie de la cama”, relató Miriam al diario La Mañana.

“Cuando el policía se metió y, con un palo, abrió la puerta, él salió de adentro. Cerró la puerta y le dijo que Norma y Luz se habían ido al velorio del papá de Luz, lo cual era mentira" agregó.

Jorge Antonio Lagos (55), detenido y acusado del doble femicidio en Neuquén contra su ex y la hija de ella.

Mentiras, violencia y duelo en Neuquén

Y dio más detalles: "El papá de Luz no falleció. Todos los vecinos empezaron a decir que era mentira porque Norma sin el auto no sale. Entonces ahí Jorge le dice al policía: ’Pará, las voy a ir a buscar porque están acá a la vuelta. Cuando el policía se da vuelta para sacar a Lorena, porque se querían meter todos adentro de la casa, salió corriendo y los dos policías que habían venido salieron a la siga de él. Lo agarraron en la panadería".

Según trascendió, Norma y Jorge Antonio Lagos habían sido pareja durante dos años. Sus amigos y familiares cuentan que él era una persona violenta, de temperamento agresivo y que después de varias separaciones la mujer había terminado el vinculo de manera definitiva.

El hombre habría aparecido por la casa en varias ocasiones para reclamarle que vivía en una precaria condición económica y dormía en la calle. Frente a esto Norma le habría permitido regresar por unos días al lugar que compartieron mientras ella y su hija estaban unos días fuera.

Pero a su regreso, según esta versión, Lagos le reclamó furioso que ella estaba con otra persona. Este pudo haber sido el disparador del doble femicidio. La discusión se habría desatado el sábado a la mañana y los vecinos alcanzaron a escucharla. Después, el silencio y las evasivas del asesino.

Desde la gobernación que conduce Omar Gutiérrez, se decretó duelo provincial de 24 horas por este crimen. “Este lamentable y repudiable hecho de violencia, ha conmocionado a toda la ciudadanía de la Provincia del Neuquén (…) Se están llevando a cabo todas las medidas que permitan un pronto esclarecimiento de la causa”, indicó el gobernador en un comunicado.