Tomaron nuevas muestras del agua del Itiyuro para ratificar su potabilidad

Luego de varias semanas donde el uso del recurso fue para fines de aseo, hace unos días desde Aguas del Norte aclararon que el agua producida por la Planta Potabilizadora Itiyuro ya era apta para el consumo humano. A partir de los análisis realizados por personal de Laboratorio de Compañía, se detectaron niveles sumamente favorables.

En ese contexto desde el Ente Regulador de Servicios Públicos de Salta también tomaron muestras del agua para hacerle estudios y ratificar su potabilidad para consumo, respondiendo de esto modo a inquietudes por parte de los usuarios del norte provincial si ya se podía descartar fehacientemente la eventual presencia de cianobacterias.

Así lo dijo en diálogo con CNN Salta -94.7 MHZ- el presidente del Ente Regulador, Carlos “Uluncha Saravia”, quien comentó que gente del organismo estuvo este lunes en el Itiyuro y en todos los lugares estratégicos que marca la normativa, tomando las muestras del agua.

En este punto hizo un paréntesis, contando que desde el Ente trabajan a la par del laboratorio de la Secretaría de Recursos Hídricos, como también el de la Universidad Nacional de Salta cuando ésta se encuentra operando. “Esto determina que nosotros, de aquí a 15 días, tendremos los resultados” de los estudios.

🎙️En #LaMañanaDeCNN por la 94.7, hablamos con Carlos Saravia, presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos de la Provincia de Salta pic.twitter.com/pj8nZDeWRn — CNN Salta (@RadioCNN_Salta) February 14, 2023

No obstante Saravia llamó a “tratar de no sugestionar”, haciendo énfasis en que hay “un monitoreo permanente de Epidemiología” al igual que el Ente y el Comité de Emergencia Hídrica. “Yo estoy allá desde el 26 de noviembre en San Martín y no hemos tenido ninguna variación de las estadísticas”, espetó el funcionario.

También se sinceró al reconocer que “todos tienen derecho a dudar, claro que sí, tras 60 días sin agua potable; ahora, no ha habido problemas de enfermedades gastrointestinales o vinculadas con el agua que superen los casos promedio de todos los meses, de los años, si hubiera una contaminación vinculada con agua, esto sería masivo”, planteó para despejar dudas.