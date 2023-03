El tenebroso momento que Ángela Leiva vivió en Salta, ¿qué le pasó?

Junto a sus bellezas, Salta guarda sus misterios y sus enigmas que rozan lo terrorífico, con noticias durante los últimos meses de apariciones de espectros como “La llorona” y “el ucumar”, según reportes hechos en distintos puntos de la provincia. ¿Lo sobrenatural está entre nosotros?

Al parecer sí, porque hasta la reconocida cantante Ángela Leiva afirmó que, en una visita que hizo a nuestra provincia, vivió una experiencia del otro mundo, que la asustó y que vino en un momento muy duro para ella. ¿Qué fue lo que le pasó?

Según cuenta el sitio Primicias Ya, en base a una nota que dio a radio La Red, Leiva vivió esto en lo que señaló como “un pueblito de Salta; yo estaba en la combi y había poca luz en la calle, los chicos ya habían bajado para armar todo lo del show y yo estaba sola; de repente escucho que me golpean el vidrio, pero miro y no había nadie”.

La artista dijo que el ruido que escuchó parecía el de unas uñas golpeando un cristal, lo cual le hizo recordar a su madre, que por entonces había fallecido recientemente. “Mi mamá tenía las uñas medio largas y cada vez que ella veía un vidrio, empezaba a tocarlo así”, rememoró este indicio.

Continuó su relato repitiendo que estaba sola y, además, sin celular. “Como lo de su muerte era reciente, todavía estaba un poco triste; cuando escucho esto me paralizo porque sabía que ese ruido era de mi mamá, ¡imaginate el susto que tenía, no quería mirar!", aseveró.

Para terminar el testimonio del recuero que se llevó de nuestra provincia, Leiva también dijo recordar ver la silueta de una mujer. “Cierro los ojos y lloro, cuando miro estaba la silueta de mi vieja, te lo juro; ahí empecé a llorar y me paralicé, bajé la mirada. Cuando la levanté, no estaba más. Después empecé a gritar 'quién es, quién es', pero al correr la cortinita no había nadie”, concluyó su experiencia.