Emiliano Durand: "Nos preocupa que la gente no tenga laburo"

Durante el programa Informate en la Noche producido por InformateSalta y transmitido por la pantalla de MultivisiónFederal el candidato a intendente de la Ciudad de Salta, Emiliano Durand, fue entrevistado por los periodistas José Zambano y Rebeca Aldunate.

Durand comenzó asegurando que desde su espacio "nos preocupa que la gente tenga laburo, salga adelante, que tenga sus propias herramientas para salir adelante y no dependa de nadie, estamos convencidos de lo que hacemos, sabemos cómo hacerlo, tenemos un equipo que aprendió a hacerlo muy bien, si esto lo venimos haciendo de nuestro lugar, yo creo que cuando la gente nos acompañe, y estemos en la municipalidad de Salta, vamos a hacerlo a esto mucho más grande, que la gente pueda capacitarse, tenga becas para estudiar, pueda salir adelante y no dependa de nadie, hay que tratar de convertir todos los planes que hay en laburo de verdad, que la gente recupere la autoestima".

"La cantidad de boludeces que dice la política y que le ofrece la política como respuesta, viven en otro mundo, vos ves esa realidad, no es que yo recién las conozco, las conozco siempre, nunca dejan de angustiarme, y todo esto me lleva a decir yo creo que si se pueden hacer mejor las cosas, se trata de mejorar y cambiar un poco la vida de la gente, la gente vive muy mal", continuó el hoy senador capitalino.

En su visión critica apuntó: "Yo no reniego de la política como herramienta para cambiar vidas, pero lo que hoy ofrece, no en todos los casos, no es lo correcto, cuando yo pienso en las cosas que puede hacer la municipalidad y en lo que está haciendo no se trata de criticar, de decir, se trata de la convicción de que realmente lo podemos hacer mejor y dando respuestas que la gente necesita, no te enceras en un lugar con dos o tres funcionarios y decís a ver que se me ocurre a mí, sino que tenés que escuchar, tenés que tener más humildad, más apertura, estar dispuesto a que te digan, uno sabe cómo hacer las cosas pero tenés que tener la recepción de que cosas hacen".

En este sentido comentó que esta orgulloso de lo que hizo hasta ahora, y se refirió al municipio: "No puede ser que Salta que tiene más habitantes que otras ciudades argentinas y todavía discuten si se puede solucionar los baches. Cuando llueve sabemos que hay calles que se inundan enteras y barrios que se inundan enteros. Para mi estas cosas serían una prioridad".