Emiliano Durand, íntimo como nunca lo viste

Durante el ciclo Informate en la Noche producido por InformateSalta y transmitido por la pantalla de MultivisiónFederal, el candidato a intendente Emiliano Durand se mostró íntimo y mostró una faceta nunca antes vista.

"Me llamo Jorge Mario Emiliano; Jorge mi papá y mi abuelo; Mario mi abuelo; y Emiliano porque mi vieja admiraba mucho a Emiliano Zapata un revolucionario mexicano que tiene una gran historia en luchar para que la gente salga adelante. Yo soy muy Emiliano. Cuando estaba vivo mi viejo, falleció hace 20 años, me decían Jorgito", comenzó diciendo.

En este sentido continuó: "Mis hijos me hacen reír mucho, tengo uno de 22, uno de 19 y una de 15. La verdad que me hacen reír y yo me hago reír mucho al igual que mis compañeros de laburo, mis amigos. Uno tiene que aprender a reírse porque todo lo que haces si no te reís se te hace muy duro".





Ante la consulta de la periodista Rebeca Aldunate, Durand confesó: "Yo soy tímido, me gusta mucho laburar, sé lo que tengo que hacer y me preparo para cada cosa que tengo que hacer. Me dicen vamos a una fiesta y prefiero estar laburando y no en una fiesta. Me gusta relajarme con mi hijo, mi mujer, me gusta correr, pero sigo siendo tímido".

"Me pone nervioso pensar en situaciones que pueden pasar, no estar para ayudar a mis hijos. Me angustia mucho, hace como un mes me agarró una gran lluvia en Gauchito Gil en zona sudeste. Una casa muy precaria de una pareja con cinco hijos, muy precaria toda de chapa. Yo estaba ahí laburando, asesorando y me invitan a conocer su casa mientras llovía, es tremendo como vive la gente", agregó más tarde.

Por último, recordó que hace algunos años junto a su amigo Juan Manuel Chalabe, "tuve esta charla hace años, él me preguntó que quería ser cuando sea grande. Anotamos en un papel y yo puse ser intendente, tengo la foto porque me la mandó el otro día".