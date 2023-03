Concejales destacaron la Comisión de Discapacidad: "La espera también excluye"

Durante la sesión ordinaria de hoy, el Concejo Deliberante aprobó la creación de la Comisión de Discapacidad y en este sentido el concejal José García destacó "el logro de este Concejo, siento que hay temáticas que realmente ameritan un trabajo profundo, real y comprometido".

García aprovechó la oportunidad para disparar contra el procurador de la Municipalidad de Salta, Ramiro Angulo quien en diálogo con CNNSalta-94.7 sostuvo "creo que a mi entender, este Concejo es el peor en mucho tiempo", a lo que el edil respondió: "Si bien algunos se atreven a decir el peor Concejo de la historia, este Concejo se ha caracterizado en los últimos años y meses sobre todo por trabajar con ideas y normativas que de verdad hagan un aporte en materia de inclusión, accesibilidad y en materia de discapacidad".

"Es muy grato trabajar en esta comisión porque hay algo en lo que nos hemos puesto de acuerdo, y es realmente pensar de qué manera vamos a destrabar aquellas cosas que de la mano de espera también excluyen. El objetivo de esta comisión no es esperar iniciativas, la característica de esta comisión va a ser justamente la de trampolín, de exigir que aquellas iniciativas que ya están se pongan en practica".

Imagen de archivo

El legislador finalizó: "Aprovecho para pedir y exhortar al ejecutivo para que preste atención a las múltiples normativas que se han desprendido de este Concejo en materia de accesibilidad universal, en materia de discapacidad. No puede ser un casete que se ponga una vez cada cuatro años, tenemos que trabajar profundamente con un compromiso que sea real. La espera también excluye, y no queremos seguir esperando que normativas ejemplares sigan en un cajón sin ponerse en práctica. Quiero felicitar el trabajo de la comisión".

Emilia Orozco también tomó la palabra para comentar que luego de distintas reuniones con funcionarios municipales y provinciales: "Llegamos a la conclusión de que no tenemos las suficientes normas como podríamos haber impulsado y en los últimos años recién se le dio otra impronta y compromiso a la discapacidad".

"Aprovecho para decir que no tenemos aún los últimos datos del censo, cuando le pregunte esto al Secretario de Discapacidad nos dijeron que se están manejando de acuerdo a las estadísticas de emisión de CUD en la provincia 52.000 y en la capital más de la mitad. Tenemos esa cantidad y no podemos avanzar en políticas publicas porque no tenemos los datos del censo".

"Es importante reconocer las cosas que no se hicieron bien", finalizó.