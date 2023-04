Fonseca: "Las taser se usan en más de 177 países por la conflictividad social"

En el programa Sin Vueltas, la actual secretaria de Seguridad de la Provincia, Frida Fonseca hizo un análisis sobre la situación que atraviesan los departamentos del norte de la provincia con relación al narcotráfico y los delitos complejos y sobre la utilización de la taser.

“Con el tema frontera, estuve reunido con el comandante de Gendarmería, Aníbal Tejerina, conversando la forma de articular los recursos y esfuerzos conjuntos para fortalecer el trabajo en la frontera. Los departamentos del norte están siendo afectados por su situación de cercanía con la frontera y eso significa la presencia de narcotráfico o delitos complejos que preocupan y que nos exige tener alternativas”.

Al hacer un análisis de la situación, Fonseca aclaró que hay que hacer frente con un trabajo interferencial con la Gendarmería, la Policía para hacerlo contundente porque es lo que necesita el vecino, así evitar que los ciudadanos no caigan no solo para el consumo sino para que no sean captados para el tráfico de drogas. Por otro lado destacó que en la gestión de Gustavo Sáenz se tiene como prioridad la seguridad, "estamos haciendo todos los esfuerzos para que realmente se note en el territorio".

Por último, sobre el debate que surgió por la utilización de las taser dijo que: ”Es un debate a dar, no quiero tener prejuicio en ese sentido porque hay un alto nivel de organizaciones sociales en contra de las taser pero son herramientas más de 177 países la utilizan para desalentar la conflictividad social, sin prejuicio hay que ver si suman o no ya que algo que hay que debatir es el costo ya que cada una cuesta 2500 dólares”.