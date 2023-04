La familia del peluquero asesinado, entre el recuerdo de Víctor y el deseo de justicia

En diálogo con InformateSalta la tía del peluquero asesinado en Metán (Víctor Córdoba), Estela Velardez comentó que atraviesan momentos sensibles debido al desarrollo del juicio y sostuvo que como familia "queremos perpetua y que pague, y que tanto jueces como fiscales sean los más justo posible este juicio".

"Hay que seguir, como te digo, hay que seguir la vida, la vida sigue, así que le ponemos actitud. Nosotros como familiar, particularmente yo que soy la madrina, ¿qué quiero? quiero perpetua, quiero que paguen lo que hicieron, o sea, que paguen porque fue algo muy triste lo que han hecho".

Respecto al desarrollo del juicio sostuvo que, "mi mamá fue el primer día, después fue mi tía, realmente ellas la pasaron mal, terminamos en el hospital, mi tía se descompensó, le subió la presión, o sea, nosotros como familia no la estamos pasando bien, prefiero que no vayan ellas a la audiencia. Yo sí, yo sí las voy a hacer a todas las audiencias, fui, estuve presente en la autopsia".

"Estuve presente cuando los médicos explicaron todo y realmente es muy triste lo que pasó, lo masacraron a golpes. No lo digo yo, no lo digo como familiar que estoy muy dolida, lo digo desde la parte médica, desde la parte, o sea, lo analizaron a todo el cuerpo y la verdad que lo masacró a golpes, sí, esa es la palabra", continuó.

-¿Qué le decís a tu familia?

"Yo le dije a mi mamá, hay que pasarla mamá, yo la tengo que pasar, ¿entendés? Porque él no tiene su mamá, hace tres años falleció su mamá, ¿entendés? O sea, por eso no está su mamá, por eso no tenía su familia, no están, por eso ellos dicen que sí, que ellos eran la única familia y no es así, él tiene una familia, tenía una familia, tiene una abuela, una bisabuela tenía una familia hermosa que ella, esta chica Macarena Peralta, no dejaba que él vaya a mi casa".

-¿La conociste a su pareja? ¿cómo era?

"Tenía actitudes tóxicas, controladoras, era agresiva, nosotros tenemos audios horribles de ella, no había forma de que ella lo acepte al otro nene, al nene más grande, o sea, tenemos muchas cosas que ella hacía, ¿entendés? Y que él, bueno, se aisló de nosotros, ¿sí? esto lo aisló de la familia".

-¿Cómo lo recordás a Víctor?

"Era un chico bueno, un chico lleno de bondad y no lo digo porque él no está ahora, lo dice mucha gente donde tuvieron la posibilidad de ser atendidos por él y la verdad que tenía mucha paciencia con los nenes, muchos chiquitos que le cortaba el pelo, entonces para nosotros la verdad que es muy triste, no hay palabra, yo creo que va el dolor este más allá del dolor, no hay palabra, ¿entendés?. Ahora estamos pasando un proceso donde es un juicio, es doloroso, pero hay que pasarla".

-¿Cómo te gustaría que lo recordemos a él?

"A mí me gustaría que lo recuerden siempre con esa sonrisa, con esa amabilidad, él era un chico muy amable, era un chico muy humilde, no era grandeza, él tenía su peluquería, era un chico humilde, así, con esa sonrisa de siempre, porque fue un buen chico, fue una buena persona, fue una persona que no tenía maldad, por eso lo sometieron a tantas cosas, ¿entendés? Él estaba sometido, estaba sometido bajo una violencia económica, afectiva, él cuando lo encuentran con su billetera, ese día, laburó todo el día, la mañana, y tenía 20 pesos, y tenía 10 tarjetitas de los jueguitos del nene".