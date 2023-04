Otra vez la campaña sucia, ahora contra un cartel del senador Curá en Orán

Otra vez son noticia las artimañas de la “campaña sucia” que siguen aconteciendo en la provincia, con difamaciones, críticas, fake news, pero en esta oportunidad fue el ataque a un cartel con la imagen del actual senador provincial Juan Cruz Curá, ubicado en la ciudad de Orán.

Al respecto de esta situación InformateSalta se comunicó con el legislador y candidato a renovar su banca en la Legislatura, quien lamentó este tipo de sucesos. “Así amanecieron carteles míos que no decían candidaturas ni nada, simplemente estaba mi cara, amaneció pintado mostrando la vieja política, la que no queremos, la de hacer daño a las imágenes y que no ayuda en nada en la democracia”, aseveró Curá.

Asimismo dijo que este tipo de acciones van en contra de una campaña donde “se debatan propuestas, ideas, donde las asimetrías se puedan plantear desde cada lugar, de los cargos que se están discutiendo… las campañas deberían estar enfocadas en eso y no en romper o hacer daño”, apuntó el candidato.

Habiendo mencionado la campaña electoral que iniciará en unas horas, Curá dijo que a diferencia de quienes atacaron el cartel, él tiene pensado llevar propuestas, hablar con la gente, conocer lo que necesitan los oranenses. “Recorreremos el departamento Orán acompañando al gobernador Gustavo Sáenz, estaremos escuchando a la gente y los problemas urgentes, buscando respuestas y soluciones”, subrayó al respecto.

“Esa es la forma, escuchando a la gente y visibilizando sus problemas”

Por otra parte habló de la cuestión del dengue en el departamento, que también es una preocupación por esta semanas, reconociendo que “estamos en una situación compleja, no es el momento de echar culpas, pero sí hay que hablar con los vecinos, decirles que tomen las medidas necesarias, cuidar mucho a los niños y recurrir a los centros de salud disponibles”.

Por último y en medio de este panorama, Curá resaltó “la alegría que se están incorporando 14 médicos, lo cual es muy importante; esperemos seguir descentralizando la salud para seguir brindando herramientas para que los médicos puedan llegar al interior de la provincia”, concluyó su charla con nuestro medio.