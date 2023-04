El Galpón extrema cuidados para evitar aún más casos de chikungunya

En el último informe disponible del área de epidemiología aparece la localidad de El Galpón con 9 casos de chikungunya. Las personas que se enfermaron se encuentran en su casa en buen estado de salud y bajo un estricto control médico.

En diálogo con InformateSalta el intendente, Federico Sacca, explicó que también hay casos de dengue, pero la situación por fortuna no puso en riesgo las vidas de personas y "no he tenido ninguna información respecto a situaciones graves".

En línea con los controles epidemiológicos, "hemos salido a El Tunal, Talamuyo, Horqueta y otros parajes rurales nuestros que están distantes pero hacemos los bloqueos y controles", la particularidad es que estos lugares se encuentran en algunos casos más cercanos a J.V González que al propio Galpón.

Para evitar el contagio de chikungunya, se deben aplicar medidas similares a las del dengue, esto es sobre todo la eliminación de reservorios de agua, el desmalezado y descacharrado. De acuerdo a Sacca, desde el municipio trabajan arduamente durante todo el año para evitar que surgen focos de infección.

"Sabemos que hay un brote en todo el país y es muy difícil que quedemos al margen", aunque no por eso trabajan menos en la concientización y el descacharrado.