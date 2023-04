Salta crece a pasos agigantados en minería y apuesta por el potencial del cobre

Desde los últimos tiempos la minería tomó un protagonismo especial en la provincia de Salta, al posicionarse como un referente internacional en la producción de litio, y con las miradas desde distintos puntos del globo en venir a invertir para la exploración y explotación de los recursos que hay en el suelo salteño.

En ese contexto el presidente de Recursos Energéticos y Mineros de Salta (REMSA), Alberto Castillo, señaló por FM Aries que la actividad minera continúa creciendo “a pasos agigantados”, acompañada de este posicionamiento regional e internacional, con la previsión de nuevas y buenas novedades a futuro.

Rescatando que el gobernador Gustavo Sáenz es quien impulsó al sector como una política de Estado, Castillo enfatizó que “no solo solo tenemos que hablar de los puestos de trabajo que se crearon sino también de cómo está Salta a nivel internacional, en materia de cobre podemos ser muy importantes”, se animó a vaticinar.

Asimismo anticipó que se van a comunicar obras, algo que no es inédito, mientras que otras provincias miran a la nuestra para seguir el modelo adoptado en la órbita local. “Las obras en la Puna, en la ruta 27 se están efectivizando. Vamos a comunicar el inicio de nuevas obras, lo cual no es inédito. REMSA no lo venía haciendo pero es una herramienta del gobernador en infraestructura necesaria para el desarrollo minero”, dijo.

Por último, el titular de la entidad reiteró la buena ubicación que Salta ha conseguido por primera vez, ubicándose en el puesto 23 en el ranking internacional. “Va a formar la matriz económica de la provincia; la Salta que conocemos no va a hacer la misma”, pronosticó para finalizar.