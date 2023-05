La echaron del supermercado por llevar ropa corta y apretada: “Es absurdo”

Kerolay Chaves, es una brasileña de 21 años que se dedica a subir contenido erótico a la plataforma para adultos OnlyFans. A través de su cuenta de Instagram, la chica contó una insólita situación que le tocó atravesar cuando fue de compras a un supermercado como un día común y corriente. “Creo que es absurdo”, reclamó.

Chaves fue de compras con una vestimenta con la que muchas personas del lugar no se sintieron cómodos. Ella llevó un top escotado y un short de jean extremadamente corto. “Acabo de regresar del supermercado y me acosaron por usar ropa demasiado corta”, escribió indignada en su red social. Y agregó: “Algunas personas me miraron con prejuicio, otras me maldijeron y finalmente fui expulsada del lugar. ¿Pueden creerlo?”.

La chica cuenta con casi 625 mil seguidores en Instagram, donde publicó su descargo. Muchos de ellos añadieron comentarios en contra de su vestimenta, mientras que muchos otros se mostraron apoyándola.

“El único contenido que tiene es pornográfico. La mente de esta pequeña está vacía”, comentó una usuaria. “Eso no es ropa corta. Eso es lencería de jeans”, agregó otra. “¿Querés que te respeten cuándo nos respetás?... Estabas en un supermercado donde van familias”, le reclamó otra. “¡Las mujeres se tienen que vestir como quieran”, aseguró otra.