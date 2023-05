Desde ENREJA sostienen que no existen las tómbolas virtuales

A través de AM840 el Presidente de ENREJA (Ente Regulador del Juego de Azar), Aníbal Caro y el Vice Presidente Adrián Amen respondieron a los reclamos de los tomboleros esta mañana en las puertas del organismo.

"No existe la tómbola virtual, la que están reclamando ellos son un canal de ventas más que tiene la empresa consignataria en la que los agencieros son una parte fundamental y sine qua non, pero no es un juego ilegal como el que apareció en otras provincias. Salta es una de las pocas provincias en la que no existe el juego online, y este tampoco lo es", sostuvo Caro.

En este sentido Amen continuó, "la tómbola sigue siendo la misma que toda la vida" y repasó: "En el 2020 saliendo de la pandemia vinieron muchos agencieros a pedir productos por que la estaban pasando muy mal y se dio la posibilidad de habilitar un nuevo canal de venta que es este virtual".

El nuevo canal funcionan cuando, "uno se registra en una página online, deposita su dinero y juega a la tómbola que es la de toda la vida".

Lejos de atentar contra el trabajo de los clásicos tomboleros, "no llega al 1% la cantidad de apuestas por este canal" y "no hay ningún riesgo de los puestos de trabajo, no tenemos conocimiento del cierre de agencias".