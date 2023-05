¡Alerta por intentos de estafas! Dicen ser de Tarjeta Naranja anunciando falsos premios

¡A prestar atención y tener cuidado! Es que hay una nueva modalidad de estafa con la que malvivientes están operando para aprovecharse de la buena voluntad de la gente, en este caso llamando por teléfono diciendo ser miembros de una tarjeta de crédito, obteniendo datos para embaucar a sus víctimas.

Esta situación la reportó el medio Voces Críticas donde una mujer de La Caldera denunció que recibió un llamado telefónico de estos ladrones quienes le dijeron llamaban desde la firma Tarjeta Naranja anunciando que era acreditadora de un premio, el cual le iban a depositar en su cuenta.

Tras este aviso, la mujer se dirigió a la sucursal del banco correspondiente con su celular, ya que el estafador le dijo que quería seguir en comunicación con ella. Al llegar le anunció al encargado de seguridad que se presentó para poder cobrar el dinero que le habían anunciado, a lo cual éste le avisa que se trataba de un fraude

Mientras tanto, el delincuente, vuelve a llamar a la mujer diciéndole que no se dirija a ningún banco, porque no iba a cobrar los $200.000 que le habían prometido y le sugiere que se retire del lugar, caso contrario no le depositarían el monto. No obstante y desde aquella vez, no volvieron a contactarla.

Cabe recordar que ninguna entidad se comunica por teléfono para realizar transferencias, depósitos y transacciones, caso contrario, corresponde a una maniobra delictiva. Si alguien recibe una comunicación de esta índole, se recomienda dirigirse hacia la entidad bancaria de la cual lo están llamando para cortar de raíz el intento de fraude.