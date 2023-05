Consumo de drogas, depresión y los síntomas a tener en cuenta para prevenir un suicidio

El Ministerio de Salud de la Nación publicó un informe con alarmantes cifras en cuanto a la cantidad de suicidios que ocurren en Argentina. Según se detalla, en el país ocurren 3.185 muertes por año, ocho por día y una cada tres horas. Es la a cuarta causa principal de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años.

Al respecto, en diálogo con InformateSalta, el director del Hospital de Salud Mental Miguel Ragone, el licenciado en Psicología Fernando Acuña, indicó que las causas son múltiples y muy difíciles de especificar, pero los factores más comunes son el consumo de droga y las depresiones graves.

“No hay una atención de alguien que los escuché, no solamente el familiar, sino de los seres queridos cercanos o de poder solicitar ayuda a tiempo porque generalmente un intento de suicidio no se hace de manera inmediata. No hay depresiones que sean sumamente graves para que uno tome una decisión inmediata, salvo la que vemos la que está relacionada al femicidio. La persona que asesina a una mujer y toma la decisión de matarse para no enfrentar las situaciones que después tiene que atravesar”, dijo.

¿Cómo prevenir un suicidio?

En este sentido, aseguró que es totalmente prevenible y detalló cuales son las señales de alerta para detectar que una persona pueda llegar a intentar quitarse la vida. “Son situaciones que se van produciendo por algún problema, que puede ser detectado con tiempo, por eso si se puede hacer prevención, en el sentido de que los familiares o cercanos estén atentos ante una situación cambiante de alguna persona”, expresó.

La principal alarma es ver cambios en las personas, como la pérdida de interés en las cosas que hace habitualmente, deja de tener hábitos de higiene, come mucho menos. “Generalmente los psicólogos decimos que sacan toda su lívido del mundo exterior y se empieza a ensimismar. Son signos de alarma, que no son normales en las personas, es como para prestarle atención”, explicó.

Además, es fundamental que un familiar o cercano a una persona que empieza a comportarse de esa manera, indague sobre lo que le está sucediendo. “Muchas veces a las personas les cuesta mucho hablar de lo que le está sucediendo y a veces es muy común lamentablemente, que no se hable, que no se diga, que no se pregunte. Siempre hay que tratar de hablar de esto y que apenas alguien perciba un cambio en algún familiar, uno tiene que estar atento para empezar a preguntarle y decirle que le está ocurriendo”, manifestó.

Intentos de suicidios: ¿Cómo es el abordaje y el trabajo para evitar la reincidencia?

El licenciado indicó que cuando ingresa por guardia una persona que afortunadamente no logró su cometido, lo primero que se hace es estabilizarla emocionalmente. “En el caso nuestro, cuando llegan al hospital, se realiza generalmente con medicación, porque ya necesita de la intervención de un equipo tratante de psiquiatras”, expresó.

Posteriormente, se sugiere que continúe con psicoterapia y se trabaja mucho con los lazos que tiene esa persona. “Hasta que se logra estabilizar, tiene que tener un cuidado especial. Hay que controlar que está haciendo, que no se quede solo mucho tiempo, que note los cambios en esa persona, que tenga interés por volver a su vida diaria. Es un problema que es preocupante y hace falta visibilizar o por lo menos poder dar algunas sugerencias”, concluyó.